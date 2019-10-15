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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится – но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

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              Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с Россией   15 октября 2019, 15:10
              Фото: Umit Bektas/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие.

              Дональд Трамп во вторник разрешил ввести санкции против ряда министерств и высокопоставленных чиновников Турции. По словам госсекретаря США Майка Помпео, тем самым Вашингтон оказывает давление на правительство страны с целью прекращения наступления турецких войск на северо-восток Сирии. Позже американский минфин уточнил, что в санкционных списках оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также персонально министр обороны Хулуси Анкар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

              В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что вновь объявленные санкции будут оставаться в силе или «ухудшаться», пока Анкара «не начнет немедленное прекращение огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы» с Сирией, передает «Интерфакс».

              На этом давление на Анкару не ограничилось. Выполняя свое обещание «уничтожить экономику Турции», Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь до 50% и прекращении дальнейших переговоров с турками по заключению торговой сделки на сумму 100 млрд долларов. Отметим, что в 2018 году Трамп уже повышал пошлины на турецкую сталь и алюминий, но в мае 2019 года США снизили пошлины на импорт стали из Турции до 25%.

              Не остался в стороне и глава Пентагона Марк Эспер, собравшийся на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где намерен «оказать давление» на союзников США по альянсу с целью принять коллективные меры в отношении Турции.

              Вместе с тем Белый дом всерьез рассматривает возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции. Как пишет газета The New York Times, в минувшие выходные «сотрудники Госдепартамента и минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем США на базе Инджирлик». Это, по мнению источников издания, будет означать «конец союза между Турцией и США».

              Параллельно на Анкару давят и в Европе. Так, министры иностранных дел стран – членов ЕС единогласно осудили действия Тайипа Эрдогана в отношении курдов. «Мы считаем неправильным то, что делает Турция», – передает слова представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини Deutsche welle. Кроме того, как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, страны ЕС обязались прекратить экспорт оружия в Турцию.

              По мнению востоковеда Станислава Тарасова, нынешний кризис в отношениях между странами Евроатлантики и Турцией «свидетельствует о гниении НАТО изнутри», причем турецкая операция «Источник мира» лишь ускорила этот процесс, но не является его первопричиной.

              «Конфликт ведь начался после того, как Анкара решила закупить у Москвы российские комплексы ПВО С-400. А это идет в противоречие с военно-техническими и экономическими интересами стран – участниц НАТО», – сказал Тарасов газете ВЗГЛЯД.

              «При этом речи о распаде НАТО пока не идет: устав альянса не предусматривает изгнания одного из членов до тех пор, пока он сам того не захочет. И пока Турция не проявляет такого желания – она будет оставаться в альянсе, как бы ее не критиковали другие страны», – считает эксперт.

              Схожей точки зрения придерживается и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, отношения Турции и США уже нельзя назвать союзническими, но и противниками они пока стать не успели. Потому кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой «пока не скажется на внешней политике НАТО».  

              «Но сам Эрдоган не может не реагировать на агрессивное давление Запада. Если он смолчит и стерпит – его не поймут собственные избиратели. Поэтому он будет угрожать выходом из НАТО, говорить, что выгонит американцев с базы Инджирлик, но не станет превращать слова в действия до тех пор, пока Запад не пересечет условные красные линии», – сказал Мирзаян газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, США, несмотря на угрозы, тоже не станут вывозить ядерное оружие из Инджирлика, надеясь на то, что после Эрдогана к власти в Турции придут «вменяемые люди, с которыми можно договориться». В то же время Тарасов считает, что в Белом доме осознанно запускают слухи о вывозе ядерного оружия из Инджирлика, используя эту тему как элемент шантажа и давления.

              «Проблема еще и в том, что база ВВС США Инджирлик стремительно теряет свое стратегическое значение. Согласно бессрочному плану обороны, подписанному Помпео, США укрепляют базу в Греции на тот случай, если с Турцией придется расстаться. А еще есть Кипр, как альтернатива Инджирлику. Потому у американцев появляется пространство для маневра», – пояснил Тарасов.

              Потому, считают эксперты, Эрдоган вынужден лавировать и играть на противоречиях внутри НАТО, параллельно укрепляя отношения с Россией.

              «Турки сокращают свои политические возможности на западном направлении и все больше становятся зависимы от нормальных отношений с Россией. Нам же в таком случае надо запасаться попкорном и наблюдать, никуда не вмешиваясь»,

              – пояснил Мирзаян.

              Он отметил, что «раз Трамп ссорится с Турцией – значит, он не сможет ее использовать в каких-то антироссийских целях». «Для нас это выгодно. Тем более мы видим, что турецкая операция позволила Башару Асаду восстановить контроль над курдами. Было это сделано с согласия Турции или Турцию обыграли – уже другой вопрос. Но пока что все происходящее в полной мере соответствует интересам России», – резюмировал Мирзаян.

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