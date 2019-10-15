Глава Пентагона пообещал «оказать давление» на страны НАТО для ответа Турции

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на следующей неделе посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где намерен «оказать давление» на союзников США по альянсу с целью принять коллективные меры в отношении Турции за «вопиющие действия» в Сирии.

«На следующей неделе я буду посещать [штаб-квартиру] НАТО в Брюсселе, где я планирую оказать давление на наших союзников по НАТО, чтобы они предприняли коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на эти вопиющие действия Турции», – приводит заявление главы Пентагона ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Анкары с целью оказание давления для прекращения наступления Турции на северо-восток Сирии.

Накануне Трамп предложил президенту Сирии Башару Асаду защитить курдов от Турции. После этого он объявил об увеличении пошлин на сталь из Турции и прекращении дальнейших переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки.

Напомним, на прошлой неделе Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции на севере Сирии.

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