В Женеве полиция оцепила квартал после вероятного взрыва посылки в жилом доме

Швейцарская полиция заблокировала квартал в Женеве после взрыва в жилом доме

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает информационный портал 20 Minutes, полиция в Женеве оцепила часть района Гранж-Канал после взрыва в жилом доме, в результате которого ранения получила девушка. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Взрыв был настолько мощным, что выбило стекла у входа в здание. Жильцы пока не могут вернуться в свои квартиры, а полицейские проводят обследование места происшествия, используя робота.



По информации полиции, взрыв может быть связан с аналогичным инцидентом, который произошел в августе в женевском квартале Сен-Жан. Тогда бомба взорвалась в пакете с мусором, в результате чего пострадал мужчина, работник часового завода, подвергавшийся анонимным угрозам. В доме, где произошел последний взрыв, проживает сотрудник этого же завода, и существует предположение, что бомба могла быть адресована ему. Ранее завод получал заминированные посылки с угрозами, адресованными его работникам.

Представитель Федеральной прокуратуры Маттео Кремасчи заявил, что власти Женевы уведомили федеральные органы в Берне о произошедшем инциденте, что свидетельствует о серьезности ситуации и возможной угрозе безопасности.

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