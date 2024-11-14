  • Новость часаВзрывы прогремели у верховного суда и палаты депутатов Бразилии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    14 ноября 2024, 03:26 • Новости дня

    Взрывы прогремели у верховного суда и палаты депутатов Бразилии

    Взрывы прогремели у верховного суда и палаты депутатов Бразилии
    @ Paulo Pinto/Agencia Brasil/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Бразилии между зданиями верховного суда и палаты депутатов произошли два взрыва, погиб человек, сообщил портал G1.

    Взрывы произошли в бразильской столице Бразилиа на Площади трех властей с интервалом в 20 секунд. Район был оперативно изолирован, передает РИА «Новости». со ссылкой на G1.

    Служба безопасности палаты депутатов сообщила, что произошел взрыв автомобиля, находившегося на стоянке между зданием суда и конгресса.


    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

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    13 ноября 2024, 10:52 • Новости дня
    Телеведущий Алексей Зимин умер в Лондоне
    Телеведущий Алексей Зимин умер в Лондоне
    @ Alexander Mamaev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Скончался журналист и телеведущий Алексей Зимин, проживавший в последние годы в Лондоне, сообщил журналист Роман Лошманов.

    «Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – указал Лошманов в своем Telegram-канале.

    Алексей Зимин работал в различных изданиях, включая «Афиша», где занимал должность главного редактора нескольких журналов, таких как GQ и Gourmet. Он также был обозревателем в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Помимо этого, Зимин вел телепрограмму «Готовим с Алексеем Зиминым» и написал несколько кулинарных книг.

    С 2015 года Алексей Зимин проживал в Лондоне, где занимался ресторанным бизнесом и развивал медиапроект Zima. Его вклад в журналистику и кулинарию был отмечен многими коллегами и зрителями.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Десять военнослужащих сбежали из новосибирской воинской части на такси

    Десять военнослужащих сбежали из новосибирской воинской части на такси, четверых задержали

    Десять военнослужащих сбежали из новосибирской воинской части на такси
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Новосибирской области десять военнослужащих покинули военную часть и уехали на такси, четверых задержали, заявил глава Коченевского района региона Евгений Антипов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Новосибирской области самовольно покинули расположение десять военнослужащих. Антипов пояснил, что они быстро уехали за пределы поселка на такси, но вскоре четверо из них были задержаны.

    В связи с происшествием администрация района обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не доверять неподтвержденным данным, которые могут распространяться в СМИ или социальных сетях.

    Ранее в Омской области вынесли приговор рядовому контрактной службы по делу о дезертирстве и побеге из-под стражи после задержания.

    В конце мая в ДНР самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных. Трое из них были задержаны в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться.

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    13 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем

    Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем

    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем
    @ Depo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.

    Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», – подчеркнул он.

    Эрдоган также отметил, что Турция не будет предпринимать шаги для развития сотрудничества с Израилем в будущем. Эта позиция обусловлена осуждением действий Тель-Авива в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Турция обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных палестинцев.

    Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что необходимо поддержать процесс в Международном суде ООН, инициированный ЮАР, и добиваться признания Государства Палестина. Он подчеркнул важность активной дипломатии и торговли, чтобы загнать Израиль в угол.

    По словам Эрдогана, нынешняя ситуация требует единства международного сообщества: «Мы держим серьезный экзамен перед человечеством, сдать его можно лишь будучи частью альянса человечества. В противном случае история будет судить и тех, кто стоит на стороне Израиля, и тех, кто безмолвствует.»

    В начале мая министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ранее Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но это не остановило ЦАХАЛ от продолжения боевых действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.


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    13 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
    Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Наташа Королева, заслуженная артистка России, дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, заявив, что была на сцене во время трагического происшествия.

    Суд в Петербурге допросил заслуженную артистку России Наташу Королеву (Наталию Порывай) в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова, сообщает ТАСС.

    Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, допрос проходил в Петроградском районном суде в рамках рассмотрения дела в отношении Валерия Шляфмана.

    Королева вспомнила, что в момент трагедии находилась на сцене, когда концерт был прерван с просьбой о враче в зале из-за стрельбы в Игоря Талькова. По словам певицы, концерт не продолжился, за кулисами говорили о выстрелах, но никто не знал, кто стрелял и что именно произошло. Она помнит, что Тальков был ранен и увезен скорой помощью.

    Трагедия произошла 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, Шляфман, будучи концертным директором Талькова, пытался застрелить Игоря Малахова, представителя другой артистки, из-за спора о порядке выступлений. В результате Тальков получил смертельное ранение. В ходе расследования допрошено более 150 свидетелей, включая артистов и работников «Юбилейного».

    10 октября Шляфман был допрошен в Израиле по поручению Следственного комитета, и ему предъявлено обвинение. Материалы допроса будут направлены в Петроградский суд, где процесс идет с июля. На шести заседаниях были допрошены сотрудники дворца спорта, артисты, зрители, сотрудники скорой помощи и следственные органы, а также вдова Талькова, которая сообщила, что ее мужу поступали угрозы по телефону за несколько дней до трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерию Шляфману, находящемуся на израильской территории, предъявлено обвинение в убийстве певца Игоря Талькова в ходе допроса. Суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело по этому обвинению.

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    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

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    13 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    В Чечне уволили директоров 11 школ после аттестации

    В Чечне уволили руководителей 11 школ из-за ошибок по итогам внеплановой аттестации

    Tекст: Александра Юдина

    В результате внеплановой аттестации в Чечне уволили директоров 11 школ и четырех начальников районных отделов образования, заявила дочь главы Чечни и первый замруководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова.

    В Чечне уволили директоров 11 общеобразовательных школ из-за выявленных ошибок в их работе по итогам внеплановой аттестации, передает «Грозный-Inform».

    Помимо директоров, внеочередную аттестацию не прошли четыре начальника районных отделов образования.

    Ранее глава республики Рамзан Кадыров подчеркнул значение строгого контроля за назначением руководителей в образовательные учреждения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

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    13 ноября 2024, 12:36 • Новости дня
    Кремль заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше

    Песков: США разместили комплекс ПРО в Польше для сдерживания военного потенциала России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как сообщает ТАСС, США развернули комплекс противоракетной обороны в Польше. Песков подчеркнул, что это продвижение американской военной инфраструктуры к российским границам. «Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков отметил, что такие действия не останутся без ответа со стороны Москвы. По его словам, Россия будет принимать меры для обеспечения паритета в условиях размещения американского комплекса ПРО в Польше.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет.

    Между тем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО.

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    13 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, рассматривается версия о диверсии

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    В Севастополе произошел инцидент, при котором погиб военный, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в среду, заявитель указал на взрыв и пожар автомобиля на улице Тараса Шевченко.

    Спасатели МЧС прибыли на место в 9.59. Они оперативно эвакуировали водителя из автомобиля и передали его врачам скорой помощи, но спасти его не удалось. Погибший оказался военнослужащим.

    Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza, в подорванной машине в Севастополе находился капитан Черноморского флота.

    «Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги»,  говорится в публикации.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что следственные органы установят причины взрыва, но нельзя исключать диверсию. Развожаев также призвал жителей города быть бдительными.

    Ранее в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь с использованием ракет ATACMS в районе Северной стороны города рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил Михаил Развожаев.

    Жительница Севастополя Владлена получила ранение ноги во время обстрела украинскими боевиками пляжа, но смогла вывезти детей в безопасное место.

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    13 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    «Мосфильм» передал военным 28 советских танков

    Шахназаров: «Мосфильм» передал ВС России 28 танков Т-55 и другую технику

    «Мосфильм» передал военным 28 советских танков
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2023 году киностудия «Мосфильм» передала Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, сообщил Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Эта техника хранилась на военно-технической базе «Мосфильма», и, по словам Шахназарова, он связался с министерством обороны после получения информации о потребности в данной технике. Министерство забрало машины для использования в своих нуждах, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с Шахназаровым подчеркнул значимость «Мосфильма» для России и выразил гордость за его достижения в сфере киноиндустрии.

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    13 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    России предсказали дефицит электроэнергии в ближайшие пять лет

    Орешкин предсказал дефицит электроэнергии в России из-за майнинга

    России предсказали дефицит электроэнергии в ближайшие пять лет
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нехватка электрической энергии в стране может начаться в ближайшие 5-10 лет из-за активного развития майнинга в Южно-Сибирском регионе, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет. У нас отдельные элементы энергосистемы Южно-Сибирского региона, из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, экономике России предстоит серьезный вызов в ближайшие 5-10 лет, связанный с возможностью создания новых мощностей по конкурентной цене для майнинга. Это станет важным вопросом для обеспечения стабильности энергетической системы и ее адаптации к новым экономическим условиям.

    Напомним, 11 ноября курс биткойна на криптовалютной бирже Binance обновил исторический максимум, превысив 83 тыс. долларов.

    Коментарии (19)
    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

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    Эксперт объяснил невозможность лишения иностранцев прав за нарушение ПДД

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

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    Странам СНГ установили российский «Пароль»

    Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль». В чем заключаются особенности этой системы, почему она становится общей для стран – участниц СНГ и по какой причине для Москвы принципиально важна ее работа за пределами границ России? Подробности

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    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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