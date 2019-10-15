Эрдоган пообещал продолжить операцию в Сирии вопреки угрозам введения санкций

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами введения санкций и намерена продолжить трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии.

Возвращаясь из поездки в Азербайджан на борту своего самолета, президент Турции отметил, что «Силы народной самообороны» (сирийских курдов – прим. ВЗГЛЯД) очень быстро утрачивают свои позиции», передает ТАСС.

«Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций. (...) Наша задача – вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы [вглубь Сирии]», – заявил Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

Во вторник Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии. Кроме того, он подписал указ о введении санкций против Турции, а также объявил об увеличении пошлин на турецкую сталь и прекращении переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии, официальной целью которой является создание зоны безопасности на сирийско-турецкой границе шириной в 30-35 километров.

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