ЦПВС сообщил о 16 нарушениях авиацией коалиции во главе с США в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил о 16 зафиксированных нарушениях в воздушном пространстве Сирии. Нарушения зафиксированы в районе Эт-Танф двумя парами истребителей F-15.



Игнасюк уточнил, что нарушения были связаны с правилами использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Он также подчеркнул, что за сутки был зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, касающийся несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов коалиции.

По данным ЦПВС, данные нарушения вызвали обеспокоенность российской стороны. Они рассматриваются как угроза безопасности и стабильности в регионе. В центре подчеркивают важность соблюдения всех международных договоренностей для предотвращения инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе, что привело к ранению двух военнослужащих из-за обстрела со стороны террористов.

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При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей, ранее находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, они прилетели на борту ВКС России и были доставлены на аэродром Чкаловский.

