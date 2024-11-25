ЦПВС зафиксировал нарушения авиации США в Сирии

  • Новость часаБелый дом признал разрешение Киеву бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Киев показал иностранным журналистам обломки «Орешника», но попросил молчать о них
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    ВС России освободили село Романовка в ДНР
    Мнения
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    14 комментариев
    25 ноября 2024, 22:57 • Новости дня

    ЦПВС зафиксировал нарушения авиации США в Сирии

    ЦПВС сообщил о 16 нарушениях авиацией коалиции во главе с США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 16 нарушений воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США, в районе Эт-Танф за сутки.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил о 16 зафиксированных нарушениях в воздушном пространстве Сирии. Нарушения зафиксированы в районе Эт-Танф двумя парами истребителей F-15.

    Игнасюк уточнил, что нарушения были связаны с правилами использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Он также подчеркнул, что за сутки был зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, касающийся несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов коалиции.

    По данным ЦПВС, данные нарушения вызвали обеспокоенность российской стороны. Они рассматриваются как угроза безопасности и стабильности в регионе. В центре подчеркивают важность соблюдения всех международных договоренностей для предотвращения инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе, что привело к ранению двух военнослужащих из-за обстрела со стороны террористов.

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс.

    При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей, ранее находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, они прилетели на борту ВКС России и были доставлены на аэродром Чкаловский.

    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (61)
    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

    Коментарии (39)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству».

    Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Ранее он также отмечал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

    Коментарии (11)
    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев сообщил, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

    Коментарии (18)
    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

    Коментарии (27)
    24 ноября 2024, 20:26 • Новости дня
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    @ Даниил Студнев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве рассматривают назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США, кандидатура которого уже проходит необходимые процедуры утверждения, об этом «Коммерсанту» сообщили три осведомленных источника.

    Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

    Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

    Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

    Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ из Славянска в Часов Яр

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, что затруднило подвоз сил и ресурсов противника.

    Российские военные перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины, ведущую из Славянска в Часов Яр, сообщает ТАСС.

    По информации силовых структур, эта дорога играла ключевую роль в снабжении украинских подразделений. Российские силы теперь установили огневой контроль и над другими дорогами, ведущими к Часовому Яру с западной стороны.

    Силовые структуры также сообщают, что украинская сторона перебросила в Часов Яр резервные силы из элитных подразделений. Эти подразделения вводят малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усиления обороны. Количество погибших украинских солдат остается высоким, и тела оставляют в промзоне из-за нехватки сил для их эвакуации.

    Военный эксперт Андрей Марочко отмечает, что российские войска берут в полуохват украинские подразделения в Часовом Яре. Российские силы продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка, что создает условия для полуохвата города. Ситуация в Часовом Яре остается сложной, но инициативу сохраняют российские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе.

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт, продвижение армии России осложняется топографическими особенностями местности, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Бои в Часовом Яре длятся более полугода и до сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский, но затем ВС России освободили этот район города и, преодолев узкий перешеек, заняли центр города.

    Коментарии (7)
    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение Киеву бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение Киеву бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Коментарии (13)
    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Devante Williams/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 12:53 • Новости дня
    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34

    ОАК передала ВКС России партию Су-34

    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщает ТАСС, гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул важность своевременного выполнения обязательств по гособоронзаказу и отметил, что новые самолеты уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Он также добавил, что данная поставка не станет последней в этом году.

    Все истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились на места несения службы. В Ростехе подчеркнули, что Су-34 предназначены для поражения наземных и воздушных целей, включая объекты инфраструктуры, защищенные средствами противовоздушной обороны. Эти самолеты способны действовать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия как днем, так и ночью.

    Первый замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что авиационные заводы корпорации, участвующие в выполнении гособоронзаказа, сохраняют высокие темпы производства. Он отметил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оцениваются в войсках благодаря своим возможностям, которые позволяют летчикам эффективно выполнять боевые задачи на любом театре военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что Су-34 ранее разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

    Коментарии (5)
    25 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов

    Ростех объявил о создании программ для превращения танков в дистанционных роботов

    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.

    Госкорпорация «Ростех» обладает необходимыми компетенциями для разработки программно-аппаратных комплексов, которые позволяют преобразовать любое бронированное транспортное средство, такое как танк, БМП или БТР, в дистанционно управляемую роботизированную машину, передает ТАСС.

    Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что такие возможности открываются благодаря, например, комплексу «Прометей» холдинга «Высокоточные комплексы».

    Комплекс «Прометей» может быть интегрирован с перспективными системами управления огнем, что позволяет создать полноценного боевого робота. Оздоев отметил, что комбинация этих технологий превращает бронированную технику в машины, способные выполнять боевые задачи без участия человека на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идут испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя», а также компания ВНИИ «Сигнал» разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа. Холдинг «Ростех» разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом.

    Коментарии (6)
    23 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки, что вызывает затруднения у пользователей при снятии средств.

    При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.

    Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.

    Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.

    Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

    Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    СМИ назвали число инцидентов с самолетами SSJ-100 за один день
    В ЕС удары ATACMS назвали нападением США на Россию
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области
    Турция проведет расследование ЧП с российским SSJ-100 в Анталье
    Законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов внесли в Госдуму
    Кофе подорожал до максимума за 13 лет

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Парадоксальный белорусский эксперимент имеет значение и для России

    Белоруссия подводит итоги парадоксального для текущих геополитических событий эксперимента. В то время, как западные соседи почти полностью закрыли границы с этой страной, Минск ввел безвизовый режим для граждан стран Евросоюза. Это не только принесло Белоруссии значительную финансовую выгоду, но и показало ее политические преимущества – а также пример, который мог бы быть интересен и для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............