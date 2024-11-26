Республиканцы потребовали от Байдена сохранить документы по сделке US Steel

Республиканцы призвали Байдена сохранить документы по продаже US Steel Nippon Steel

Tекст: Денис Тельманов

Агентство «Блумберг» сообщило, что республиканцы из палаты представителей США направили письмо министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо. В письме они выразили обеспокоенность влиянием политических факторов на решение о блокировке сделки по продаже U.S. Steel японской Nippon Steel. Республиканцы подчеркнули, что недавние события в комитете по иностранным инвестициям в США вызывают сомнения в целостности его процесса принятия решений.



В частности, республиканцев тревожит, что решение Байдена заблокировать продажу может быть политически мотивированным. U.S. Steel находится в Пенсильвании – важном штате для прошедших президентских выборов. Дональд Трамп и Камала Харрис активно боролись за поддержку избирателей, включая крупные профсоюзы, которые выступают против продажи компании. Ранее Трамп также заявлял о планах заблокировать сделку.

Администрация Байдена уведомила японскую Nippon о возможных рисках для национальной безопасности сделки. Хотя Япония является союзником США, сделка была отправлена на оценку комитета по иностранным инвестициям, который выявил риски. Республиканцы в письме агентству «Блумберг» выразили сомнения, что комитет действительно ставит на первое место вопросы национальной безопасности, а не политические интересы.

В декабре прошлого года стало известно о намерении Nippon Steel приобрести U.S. Steel за 14,1 млрд долларов. Белый дом заявил о необходимости тщательного изучения сделки с точки зрения возможного влияния на национальную безопасность. Работники U.S. Steel поддержали продажу, считая, что это поможет избежать закрытия доменных печей и сокращения рабочих мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебре 2023 года крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, в том числе выплатив долги U.S. Steel в размере 742 млн долларов, чтобы создать структуру поставок ключевых товаров в Японию и США.

В феврале 2022 года Национальная ассоциация оборонной промышленности США (NDIA) оценивала состояние оборонного сектора Соединенных Штатов как «неудовлетворительное», выставив ему 69 баллов из 100 возможных, что, по мнению аналитиков, является причиной для беспокойства.

В 2018 году Дональд Трамп заявлял, что введенные США пошлины на импорт металлов должны были способствовать развитию американской металлургии и привести к снижению цен на сталь в будущем, несмотря на временное их повышение.