Республиканцы потребовали от Байдена сохранить документы по сделке US Steel

  • Новость часаБелый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    ВС России освободили село Романовка в ДНР
    Мнения
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    15 комментариев
    26 ноября 2024, 00:54 • Новости дня

    Республиканцы потребовали от Байдена сохранить документы по сделке US Steel

    Республиканцы призвали Байдена сохранить документы по продаже US Steel Nippon Steel

    Tекст: Денис Тельманов

    Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel японской компании Nippon Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

    Агентство «Блумберг» сообщило, что республиканцы из палаты представителей США направили письмо министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо. В письме они выразили обеспокоенность влиянием политических факторов на решение о блокировке сделки по продаже U.S. Steel японской Nippon Steel. Республиканцы подчеркнули, что недавние события в комитете по иностранным инвестициям в США вызывают сомнения в целостности его процесса принятия решений.

    В частности, республиканцев тревожит, что решение Байдена заблокировать продажу может быть политически мотивированным. U.S. Steel находится в Пенсильвании – важном штате для прошедших президентских выборов. Дональд Трамп и Камала Харрис активно боролись за поддержку избирателей, включая крупные профсоюзы, которые выступают против продажи компании. Ранее Трамп также заявлял о планах заблокировать сделку.

    Администрация Байдена уведомила японскую Nippon о возможных рисках для национальной безопасности сделки. Хотя Япония является союзником США, сделка была отправлена на оценку комитета по иностранным инвестициям, который выявил риски. Республиканцы в письме агентству «Блумберг» выразили сомнения, что комитет действительно ставит на первое место вопросы национальной безопасности, а не политические интересы.

    В декабре прошлого года стало известно о намерении Nippon Steel приобрести U.S. Steel за 14,1 млрд долларов. Белый дом заявил о необходимости тщательного изучения сделки с точки зрения возможного влияния на национальную безопасность. Работники U.S. Steel поддержали продажу, считая, что это поможет избежать закрытия доменных печей и сокращения рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебре 2023 года крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, в том числе выплатив долги U.S. Steel в размере 742 млн долларов, чтобы создать структуру поставок ключевых товаров в Японию и США.

    В феврале 2022 года Национальная ассоциация оборонной промышленности США (NDIA) оценивала состояние оборонного сектора Соединенных Штатов как «неудовлетворительное», выставив ему 69 баллов из 100 возможных, что, по мнению аналитиков, является причиной для беспокойства.

    В 2018 году Дональд Трамп заявлял, что введенные США пошлины на импорт металлов должны были способствовать развитию американской металлургии и привести к снижению цен на сталь в будущем, несмотря на временное их повышение.

    23 ноября 2024, 10:16 • Новости дня
    Маск предсказал быстрое банкротство США

    Маск заявил о стремительном движении США к финансовому краху

    Маск предсказал быстрое банкротство США
    @ Allison Robbert /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Маск выразил обеспокоенность финансовым положением США, заявив, что страна сейчас стремительно движется к банкротству, передает РИА «Новости».

    Это заявление Маск сделал в ответ на сообщение от департамента по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил необходимость исправления текущей бюджетной ситуации. По данным департамента, в последний раз профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году, а в 2023 финансовом году правительство потратило более 6 трлн доллов, тогда как привлекло лишь 4,47 трлн долларов.

    «Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», – заявил Маск в соцсети X. Его слова отражают серьезную озабоченность по поводу растущего дефицита бюджета и госдолга США. Маск также поддерживает Дональда Трампа и обещал сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

    Ранее победитель президентских выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). Маск активно высказывается на политические темы и поддерживает политику Трампа в борьбе с бюджетным дефицитом.

    По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года может достичь 121% от ВВП страны, а к 2029 году – 131,7% от ВВП. С момента президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Отметим, что американский предприниматель Илон Маск уже заявлял, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом.

    Накануне Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего.

    Маск и Вивек Рамасвами также предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

    Коментарии (15)
    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 22:41 • Новости дня
    WP сообщила о рукоприкладстве в переходной команде Трампа

    Представитель переходной команды Трампа оттолкнул коллегу локтем на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Максим Попов

    Конфликты и разногласия в переходной команде Дональда Трампа обострились до уровня ругани и рукоприкладства, сообщила The Washington Post, обратив внимание на инцидент между Говардом Латником и Борисом Эпштейном в резиденции Мар-а-Лаго.

    По информации издания, Латник, выдвинутый на пост министра торговли, не пустил на совещание советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который ответил агрессивно и оттолкнул Латника локтем, передает ТАСС.

    Обозреватели отметили, что в команде Трампа подобные инциденты не считаются чем-то из ряда вон выходящим и быстро забываются. Разногласия в команде часто приводят к перебранкам и переходу на личности. Например, предприниматель Илон Маск недавно вступил в словесную перепалку с Эпштейном на одной из встреч в Мар-а-Лаго, пишет газета.

    Накануне издание Financial Times сообщило, что планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал себя своим мужем

    Байден оговорился и назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Как передает РИА «Новости», президент США Джо Байден оговорился на торжественном ужине в Белом доме, назвав себя мужем Джо Байдена.

    Байден, которому недавно исполнилось 82 года, приветствовал гостей, сказав: «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

    Байден часто начинает выступления, представляясь «мужем Джилл Байден», однако, в этот раз допустил ошибку. Это не первый случай, когда американский лидер публично оговаривается или путает имена и факты, что часто становится предметом насмешек и мемов в сети.

    Проблемы с оговорками у Байдена известны широкой публике, его администрация неоднократно пыталась объяснять, что такие высказывания вырываются из контекста. Ранее Байден путал страны, фамилии и рассказывал о встречах с давно умершими людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден поручил Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    Коментарии (2)
    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Китайские хакеры взломали переписки 150 политиков США

    Сенатор обвинил китайских хакеров в прослушке 150 политиков США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти подозревают китайских хакеров в масштабной кибершпионской кампании, охватившей 150 политиков в Вашингтоне, включая возможную прослушку телефонных разговоров высокопоставленных представителей как демократов, так и республиканцев, сообщила CNN.

    По словам председателя комитета сената по разведке Марка Уорнера, ФБР уведомило порядка 150 человек, из числа политической элиты США, однако количество жертв взлома может оказаться больше. «Телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени», – приводит РИА «Новости» слова Уорнера.

    Целями хакеров стали крупнейшие интернет-провайдеры США. В числе жертв ранее назывались президент Дональд Трамп и его заместитель Джей-Ди Вэнс. Взломанные данные могли касаться звонков и сообщений, связанных с государственной или политической деятельностью.

    Ранее сообщалось, что на саммите АТЭС в Лиме президент Байден и председатель Си Цзиньпин подняли вопрос о китайском кибершпионаже в США.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (4)
    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Илон Маск стал богатейшим человеком мира с новым рекордом

    Bloomberg: Маск снова стал богатейшим человеком мира с состоянием в 347,8 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком на планете, передает RT.

    Состояние Маска достигло 347,8 млрд долларов, что является историческим максимумом. Ранее в 2021 году он также был признан самым богатым человеком с состоянием 340,4 млрд долларов.

    Конкуренцию Маску составляет Джефф Безос, состояние которого оценивается в 219 млрд долларов. Список богатейших людей публикует Bloomberg. Такое значительное увеличение состояния Маска связывается с успехами его компаний, включая SpaceX и Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после победы Дональда Трампа.

    Между тем, политический комитет Илона Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 07:03 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа уволить 15 тыс. трансгендеров из армии США

    Times: Трамп уволит 15 тыс. трансгендеров из армии США после возвращения в Белый дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Избранный президент США Трамп намерен демобилизовать трансгендеров, чья численность оценивается в 15 тыс. человек, из армии согласно новому указу, который может быть подписан 20 января.

    Как сообщает Times, Дональд Трамп, избранный президент США, намерен подписать указ о демобилизации всех военных-трансгендеров при возвращении в Белый дом 20 января. По данным источников военной сферы, увольнение затронет около 15 тыс. человек, и их демобилизуют по состоянию здоровья, что будет означать непригодность к службе, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванный источник, который отметил, что армия США в настоящее время испытывает трудности с набором новобранцев. В этой ситуации увольнение трансгендеров может усугубить кадровые проблемы. Источник подчеркнул, что только корпус морской пехоты справляется с текущими показателями набора, а среди трансгендеров есть те, кто занимает высокие должности.

    Кроме того, согласно данным газеты, нововведение Трампа будет препятствовать трансгендерам поступать на военную службу в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», и призвал американцев «проснуться». Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной под именем Майкл Джон Сирилло, была зачислена в Вооруженные силы Украины. В Пентагоне поддержали службу трансгендеров в армии США.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Доллар упал на фоне новостей о кандидате на пост главы Минфина США

    Доллар снизился к евро, иене и фунту после сообщения о выборе Бессента кандидатом на пост главы Минфина США

    Tекст: Мария Иванова

    Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США.

    Доллар США слабеет на фоне новостей о предложении Дональда Трампа назначить Скотта Бессента на пост министра финансов, передает «Интерфакс».

    На понедельничных торгах доллар теряет позиции относительно евро, иены и фунта стерлингов. Индекс DXY, отражающий динамику доллара к шести основным валютам, снизился на 0,55%, а более широкий WSJ Dollar Index уменьшился на 0,3%.

    Трейдеры активно оценивают возможные последствия назначения Бессента, инвестора и основателя Key Square Group.

    «Участники рынков убеждены, что новый глава Минфина, в случае утверждения его кандидатуры конгрессменами, отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики», – отмечает Trading Economics. Бессент поддерживает планы Трампа касательно новых пошлин и снижения налогов, что может повлиять на текущую экономическую политику США.

    На прошлой неделе доллар достигал двухлетних максимумов на фоне ожиданий проинфляционной политики Трампа, которая могла бы вызвать замедление снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Однако на этой неделе трейдеры ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС и данных о ключевом показателе инфляции – индексе PCE, что внесет больше ясности в дальнейшие действия регулятора.

    На валютных торгах наблюдается изменение курса пары евро/доллар, которая на 9.10 мск торгуется на уровне 1,0479 доллара. Фунт стерлингов укрепился до 1,2592 доллара, а курс доллара к иене составляет 154,42 иены. В отношении офшорного юаня курс доллара составляет 7,2489 юаня.

    Тем временем Народный банк Китая оставил ставку по кредитам сроком на год на уровне 2% годовых, при этом вливания ЦБ в финансовую систему составили 900 млрд юаней. Однако с учетом погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток из банковской системы составил 550 млрд юаней. Банк также предоставил 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО при ставке 1,5%.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, подчеркнув его вклад в экономическую политику. Ранее сообщалось, что избранный президент США рассматривает возможность назначения Кевина Уорша на эту должность с перспективой дальнейшего перевода в Федеральную резервную систему после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, такие как Майк Помпео и Билл Хагерти, а также такие новые кандидаты, как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения, отмечает канал CBS News.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

    Коментарии (2)
    Главное
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    В ЕС удары ATACMS назвали нападением США на Россию
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области
    Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с 2022 года
    Кофе подорожал до максимума за 13 лет

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Парадоксальный белорусский эксперимент имеет значение для России

    Белоруссия подводит итоги парадоксального для текущих геополитических событий эксперимента. В то время, как западные соседи почти полностью закрыли границы с этой страной, Минск ввел безвизовый режим для граждан стран Евросоюза. Это не только принесло Белоруссии значительную финансовую выгоду, но и показало ее политические преимущества – а также пример, который мог бы быть интересен и для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............