Военных Северного флота массово проверили на предмет готовности личных машин к зиме

Во всех гарнизонах Северного флота прошло методическое занятие с командным составом и военнослужащими по проверке готовности к зиме личных автомобилей. Общее руководство мероприятием осуществлял командующий Северного флота вице-адмирал Александр Моисеев.

К занятию в «инструкторско-методическом занятии» были привлечены более 4 тыс. военнослужащих со своими автомобилями. С командным составом Моисеев провел занятие лично, проверив состояние автомобилей ряда военнослужащих Североморского гарнизона, сообщает «Мурманский вестник».

Командиры гарнизонов доложили Моисееву по видеоконференцсвязи о проверке автомобилей военнослужащих.

Командующий Северным флотом потребовал «неукоснительного соблюдения технического регламента» при эксплуатации личных автомобилей, соблюдения Правил дорожного движения, а также напомнил «печальную статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых ежегодно гибнет больше людей, чем в вооруженных конфликтах», сообщает газета.

На занятиях была проверена готовность личных машин военнослужащих к эксплуатации в осенне-зимнем периоде.