США пригрозили Турции «моментальными» санкциями

Соединенные Штаты готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально, если Анкара нарушит обязательства по Сирии, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.

Мнучин отметил, что ситуация с Турцией сложная. Эта страна – участница НАТО воюет с курдами, которые, в свою очередь, помогают США в борьбе с «Исламским государством*» (запрещенная в России террористическая организация», передает ТАСС слова главы американского минфина.

«Мы – на уровне министерства обороны и Госдепартамента – каждый день поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам. Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально», – подчеркнул Мнучин.

Ранее США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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