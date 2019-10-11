США пригрозили Турции жесткими санкциями

Если Турция в ходе своей операции на территории Сирии устроит этнические чистки и обстрелы мирных граждан, ее могут ждать санкции, заявили президент США Дональд Трамп и Госдеп.

Трамп заявил, что у США «два выбора: военный и победить всех опять или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане». По его словам, «легче» будет ввести санкции, так как, по его мнению, американцы не хотят «военного пути». Однако США, как заверил президент страны, «могут предпринять что-то очень жесткое – санкции или другие финансовые меры», передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство США отметило, что пока «не видело значительных примеров чего-либо подобного, но еще очень рано говорить». По мнению Госдепа, своими действиями Турция еще «не перешла красную черту», передает РИА «Новости».

Госдеп подчеркнул, что США «давали не зеленый, а красный свет» на турецкую операцию. Вашингтон считает ее «ошибкой» Анкары и «сделает все», что в его силах для прекращения данной операции. Отмечается, что Турция просила помощи у США, но получила отказ.

Так называемые Сирийские демократические силы, союзники США в регионе, пока что «по-прежнему контролирует все тюрьмы», где содержится до 10 тыс. террористов. Если территория, на которой расположены тюрьмы, окажется под контролем Турции, то Анкара должна будет нести ответственность за заключенных, считают в США.

Анкара передала Вашингтону «общую информацию об операции и военных целях», которые США считают «плохой идеей». Турция не сообщала о намерении расширить военную операцию в Сирии. Турецкие силы планируют продвинуться на 30 км вглубь сирийской территории. Кроме того, Турция хочет вернуть 3–4 млн беженцев обратно в Сирию.

Трамп выразил надежду, что США станет посредником между Турцией и сирийскими курдами.

Турция сообщила, что нейтрализовала 219 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG). Anadolu передает, что турецкие силы и их союзники в Сирии вытеснили курдов из 11 селений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о турецком вторжении в Сирию.

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