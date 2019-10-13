Эрдоган заявил о гибели мирных турецких жителей из-за курдских обстрелов

В результате обстрелов курдскими формированиями турецких городов с территории Сирии погибли не менее 18 граждан Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что вооруженные силы Турции и сирийская оппозиция в ходе операции в Сирии уже захватили Рас-эль-Айн и окружили Телль-Абъяд. Анкара, добавил он, намерена в ходе операции «Источник мира» установить зону безопасности глубиной в 30-35 км от своих границ, передает ТАСС.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн.

В воскресенье сообщалось, что турецкие войска захватили населенный пункт Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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