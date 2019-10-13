Украинские СМИ заявили о возможности восстановления Луценко в должности генпрокурора

Юрий Луценко может вернуть себе должность генерального прокурора Украины через суд, так как президент и Верховная рада нарушили закон при его увольнении, пишут украинские СМИ.

Уволить генпрокурора может Верховная рада, выразив ему недоверие, или он сам может написать заявление об отставке, а президент ее принять и парламент – согласовать. Но есть и еще одно условие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bihus.Info.

«В случае увольнения генерального прокурора с административной должности... президент Украины или Верховная рада Украины соответственно получают от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) вывод по выполнению Генеральным прокурором профессиональных обязанностей», – говорится в законе.

То есть, президент должен был обратиться к КДКП по такому заключению перед увольнением об увольнении Луценко, однако заключение от комиссии отсутствует.

«Обращение от президента Украины или Верховной рады Украины о предоставлении такого вывода не поступали... Вопрос о предоставлении заключения относительно выполнения Генеральным прокурором Украины Луценко Ю. В. не рассматривался», – сообщили изданию в КДКП.

Луценко написал заявление об увольнении на имя президента Владимира Зеленского в конце августа.