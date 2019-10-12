В Саратове решили проверить безопасность подходов ко всем школам после убийства девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с убийством девочки по дороге в школу поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона, сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Попова сообщила, что «губернатор Валерий Радаев поручил зампреду правительства Сергею Наумову совместно с руководителями районов области создать в каждом муниципалитете комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним по вопросам безопасности», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «в состав комиссий войдут ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных советов образовательных учреждений».

Работа должна быть проведена в течение недели.

Ранее зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

На следующий день глава СК России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства.

Также стало известно, что подозреваемый признался в убийстве девочки, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.