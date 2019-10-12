Кинологи предложили ввести в КоАП ответственность за жестокое обращение с животными

Российская кинологическая федерация (РКФ) предложила включить в Кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными.

РКФ предлагает включить в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях новые нормы, устанавливающие ответственность за правонарушения, описанные законе «Об ответственном обращении с животными», передает РИА «Новости».

Президент федерации Владимир Голубев пояснил, что «инициатива направлена на защиту животных, а также на укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными».

В частности, за натравливание животных на других животных, за исключением случаев необходимой обороны, предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, а за натравливание животных на людей – штрафовать на сумму от 5 до 30 тыс. рублей, помещать под административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наказывать обязательными работами на срок от 60 до 120 часов.

За проведение на животных без применения обезболивающих средств ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать непереносимую боль, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных во время зрелищных мероприятий, кормление хищников другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, пропаганду жестокого обращения с животными, нарушение требований к выгулу домашних животных, выгулу потенциально опасных собак без намордника и поводка, нарушение правил содержания животных в приютах и другое.

Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».