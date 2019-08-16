За выгул опасных собак без намордника предложили ввести штраф

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложил внести в КоАП статью за выгул опасных собак без намордника.

По словам Аманлиева, принятый в 2018 году закон «О жестоком обращении с животными» содержит соответствующий запрет, но наказания за его нарушение нет.

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», – передает RT слова эксперта.

Аманлиев отметил, за такое нарушение необходимо ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до 10 суток или обязательные работы до 30 часов.

Напомним, в конце 2018 года президент России подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где обозначены требования содержания и защиты животных, а также правила выгула собак в специально отведенных местах.

А в начале марта МВД составило перечень потенциально опасных пород собак из 69 пунктов. Тогда в списке оказались даже несуществующие породы: «супердог», «овчарка Дауфмана» или «доберман Владека Рошины».

Напомним, 30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.