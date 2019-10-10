Минздрав рассказал о нарушениях в НИИ детской онкологии при центре им. Блохина

Комиссия Минздрава провела внеплановую проверку работы НИИ детской онкологии, входящего в состав НМИЦ онкологии им. Блохина, и выявила нарушения. Об этом сообщила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушение, которые требуют скорейшего искоренения», – передает ТАСС слова Байбариной.

По словам Байбариной, комиссия не нашла оснований для увольнения нового директора НИИ детской онкологии. Она отметила, что только пять врачей из опрошенных 52 рассказали о неблагополучной атмосфере в медучреждении, но не привели примеров.

В то же время главный внештатный гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что комиссия Минздрава выявила, что детей в НИИ до середины 2019 года лечили по инновационным протоколам, в отношении которых при этом доказана неэффективность.

«Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед, что каждый протокол, который вводится, новый, он должен пройти этический комитет», – сказал Румянцев.

Ранее несколько врачей онкоцентра Блохина заявили об увольнении, одной из причин они назвали ситуацию с зарплатами. Позже руководство онкоцентра назвало зарплаты врачей.

Напомним, 2 октября замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич сообщил, что в НМИЦ онкологии имени Блохина составили график увольнения онкологов, чтобы дети, у которых начато лечение, могли его продолжить.

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