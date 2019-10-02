В центре имени Блохина составили график увольнения онкологов

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина составили график увольнения онкологов, чтобы дети, у которых начато лечение, могли его продолжить, сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич.

«Мы чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам... Поэтому мы создали график такой (увольнения), что мы обязаны сделать все по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение», – рассказал Менткевич, передает РИА «Новости».

Он добавил, что с пациентами, которым уже начато лечение, остается профессионал, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. Этот специалист будет курировать больных до тех пор, пока его увольнение не станет безопасным для его пациентов.

В понедельник заявления об увольнении из центра им. Блохина написали от 10 до 12 врачей.

30 сентября четверо сотрудников НИИ детской онкологии опубликовали обращение «ко всем гражданам России» в YouTube. Максим Рыков, Георгий Менткевич, Василий Боярышников и Наталья Субботина заявили, что новое руководство «дестабилизировало работу всей детской онкологической службы в стране». Четверо врачей потребовали увольнения Варфоломеевой, справедливого начисления заработной платы и скорейшего строительства новых корпусов. Иначе, утверждается в ролике, уволятся 26 сотрудников НИИ.

По словам директора НМИЦ Ивана Стилиди, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева указала на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.