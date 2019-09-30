Ситуация в онкоцентре им. Блохина оказалась связана с конфликтом интересов

Новый руководитель НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева указала ряду сотрудников на конфликт интересов в связи с их статусом учредителей благотворительных фондов, сообщил глава НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди.

Он рассказал, что Варфоломеева провела «некоторые мероприятия по повышению производственной дисциплины» и предложила «некоторые векторы развития в соответствии с современными требованиями онкогематологии».

«Все это вызвало негативную реакцию», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, ряду сотрудников, которые «являются учредителями фондов благотворительных», было указано на конфликт интересов. Стилиди пояснил, что в «действиях благотворительных фондов нет ничего предосудительного», но в тех случаях, когда «сотрудники привлекают средства со стороны» для «закупки препаратов», возникает «некоторая шероховатость».

Стилиди также обвинил замдиректора по научной и лечебной работе НИИ Георгия Менткевича в том, что тот «провоцирует людей на увольнение», оставляя детей «без врачебной помощи».

«Это спекуляция», – заявил глава онкоцентра, заверив при этом, что доступность медицинской помощи детям с онкозаболеваниями ограничена не будет.

Стилиди сообщил, что по данному вопросу уже достигнуто соглашение с детскими онкоцентрами в Москве и Санкт-Петербурге.

Комиссия Минздрава изучает ситуацию в онкоцентре им. Блохина «уже две недели», заключение представят 6 октября. Оценка комиссии должна «прояснить некоторые вещи», она «поможет выбрать правильный баланс», сказал Стилиди.

Напомним, появились сообщения о массовом увольнении сотрудников онкоцентра, но эта информация была опровергнута.

Сообщалось, что в онкоцентре детей лечат «в ужасных условиях», в помещениях нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены, а новые корпуса строят 20 лет, но ввод их в эксплуатацию откладывается.