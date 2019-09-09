Онкоцентр Блохина опроверг массовое увольнение врачей

Центр онкологии им. Блохина в Москве опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников.

«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ (НИИ детской онкологии и гематологии. – прим. ВЗГЛЯД) нет, – приводит «Ридус» сообщение пресс-службы онкоцентра.

Отмечается, что в настоящее время в центре проводится работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, а также повышается квалификация сотрудников.

В пресс-службе также сообщили, что в онкоцентре расширили перечень диагностических исследований, а также «преодолен дефицит ряда жизненно важных препаратов».

Ранее в СМИ появилась информация, что из центра онкологии им. Блохина массово увольняются врачи.

Причиной назвали приход на пост руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. По данным журналистов, после этого были резко понижены зарплаты работников. Также новый руководитель якобы создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления на увольнение по собственному желанию.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты.

Такая же ситуация сложилась в городе Трехгорный в Челябинской области.

А в Пензе прошла акция протеста, в которой приняли участие 135 медработников станции скорой помощи.