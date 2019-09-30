Кремль отреагировал на ситуацию с увольнением врачей онкоцентра Блохина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения прояснит ситуацию с зарплатами сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, которые ранее в видеообращении заявили о возможном увольнении.

«Обращение [сотрудников онкоцентра] видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что время для разрешения ситуации Кремлем в «ручном режиме» пока не пришло.

Ранее заместители директора НМИЦ Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина заявили, что уволятся из НМИЦ детской онкологии имени Блохина, если там не сменят руководство.

В видеообращении они отметили, что говорят от имени 26 человек, которые также готовы уволиться в знак протеста, так как новое руководство «не дает им честно выполнять свой врачебный долг».

Видео было опубликовано профсоюзом «Альянс врачей».

Врачи отметили, что в онкоцентре детей лечат «в ужасных условиях», в помещениях нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены, а новые корпуса строят 20 лет, но ввод их в эксплуатацию откладывается.

«Вместо решений этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив», – говорится в видео. Там также говорится о несправедливости при начислении зарплат.

В заключении врачи потребовали отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплату и провести аудит строительства новых корпусов.

В начале сентября сообщалось о массовом увольнении специалистов, однако в НМИЦ это опровергли.

Позже также появились слухи о закрытии отделения детской онкологии и гематологии центра из-за плесени, но в пресс-службе медучреждения заявили, что закрыли только один бокс на ремонт.