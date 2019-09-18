Онкоцентр Блохина отреагировал на слухи о закрытии детского отделения

Центр онкологии им. Н.Н. Блохина опроверг сообщения о закрытии отделения детской онкологии и гематологии из-за плесени.

«Отделение не закрывали и не планировали закрывать. У нас случилась протечка в одном единственном 20-м боксе в одном крыле. Соответственно, мы не можем это оставить без внимания, поскольку это потенциальный источник опасности для пациентов со сниженным иммунитетом. Нам нужно этот бокс отремонтировать. Для того, чтобы отремонтировать этот бокс, нам нужно вывести детей из одного крыла», – пояснили в пресс-службе онкоцентра, передает «Ридус».

Ремонт был согласован с заведующим отделением и руководством учреждения, он начнется 18 ноября. Работы планируется завершить в течение трех-четырех недель, добавили в центре.

«Единственное, что мы сделали, – мы приостановили госпитализацию первичных пациентов. Вот те пациенты, которые лечатся, мы их можем разместить на той площади, которая не будет затронута ремонтом. В середине декабря госпитализация первичных пациентов будет восстановлена в полном объеме», – заключили в учреждении.

Ранее в Сети сообщали, что в онкоцентре Блохина якобы закрывают отделение детской онкологии и гематологии из-за плесени, а детей «отправляют по съемным квартирам».

До этого в сентябре онкоцентр опроверг данные о массовом увольнении сотрудников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД