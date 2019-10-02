Заявления об увольнении подали более 10 онкологов из центра им. Блохина

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина написали от 10 до 12 врачей, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

Он пояснил, что к директору НМИЦ попало пять заявлений, потому что их увольнение находится в его ведении. Остальные заявления должны были лечь на стол его заместителя, передает «Интерфакс».

Сам Менткевич также сообщил, что работает в институте последние два дня.

Замдиректора НИИ Максим Рыков заявил, что также написал заявление об уходе, выразив надежду на то, что «в понедельник вернут трудовую книжку».

30 сентября четверо сотрудников НИИ детской онкологии опубликовали обращение «ко всем гражданам России» в YouTube. Максим Рыков, Георгий Менткевич, Василий Боярышников и Наталья Субботина завили, что новое руководство «дестабилизировало работу всей детской онкологической службы в стране». Четверо врачей потребовали увольнения Варфоломеевой, справедливого начисления заработной платы и скорейшего строительства новых корпусов. Иначе, утверждается в ролике, уволятся 26 сотрудников НИИ.

По словам директора НМИЦ Ивана Стилиди, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева указала на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.