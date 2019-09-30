В онкоцентре имени Блохина назвали зарплаты врачей

В онкоцентре имени Блохина зарплаты сотрудников вернулись на прежний уровень после снижения на 30% в июле этого года. Зарплаты врачей и персонала в августе соответствуют уровню июня, заявил директор центра Иван Стилиди.

«Январь – июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи - 179, средний медперсонал, а именно медсестры – 86, и 66 – санитарки. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно ощутимое, на 30% эти показатели были снижены. В августе опять 173 тысячи научные сотрудники, 155 – врачи, 81 тысяча – средний медперсонал и 61 тысяча – санитарки»,– цитирует Стилиди РИА «Новости».

СМИ сообщали, что детские онкологи из центра имени Блохина заявили в видеообращении о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.

Кроме того, заместитель директора по организации медицинской деятельности – главный врач клинических институтов Игорь Дорошев заявил, что онкоцентр находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

«В целом санитарно-техническое состояние детского института онкологии и гематологии удовлетворительное. Есть некоторые помещения, где у нас кусочек вырвали, где отслоившаяся краска, но это не правило, это есть исключения», – приводит его слова ТАСС.

Дорошев подчеркнул, что в институте детской онкологии и гематологии точечные ремонтные работы не прекращаются. Он уточнил, что заведующая отделением боксов, которые были продемонстрированы в ролике, не подавала заявки на их ремонт.



«Последняя проверка была в декабре 2018 года, и в декабре 2019 года планируется опять проведение проверки, дезинфекции очистки. Смывы, которые мы проводим тоже на постоянной основе, заборы воздуха, свидетельствуют о том, что в целом ситуация очень приличная, состояние воздуха в детском институте соответствует нормам», – сказал он.

В Кремле выразили надежду, что Министерство здравоохранения прояснит ситуацию с зарплатами сотрудников онкоцентра имени Блохина. Врачи также заявляли, что в онкоцентре детей лечат «в ужасных условиях», в помещениях нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены, а новые корпуса строят 20 лет, но ввод их в эксплуатацию откладывается.

Ранее в онкоцентре опровергли информацию о массовом увольнении врачей.