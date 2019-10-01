Эксперт предположил назначение подвесного контейнера Су-57

«Увеличение разрешающей способности, улучшение оптики, улучшение стабилизации изображения, и лазерного подсвета – в таких направлениях могут модернизировать подвесные контейнеры целеуказания истребителей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров. Так он прокомментировал опубликованное накануне фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.

«Назначение подвесных модулей – это, в основном, наращивание ударных возможностей для поражения наземных целей. Модуль повышает возможности истребителя по нахождению и отслеживанию целей, подсветке боеприпасов», – пояснил военный эксперт Антон Лавров.

Напомним, в Сети появились новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, под левым крылом которого заметили подвесной контейнер. Предназначение контейнера пока неизвестно, пишет Военное обозрение.

Некоторые эксперты предполагают, что речь идет о подвесном контейнере целеуказания, однако контейнер отличается от штатного оптико-электронного комплекса 101КС-Н. Контейнер, как и 101КС-Н, крепится на подвеске под левым крылом Су-57 (под воздухозаборником). При этом можно увидеть отличия в расположении оптических элементов подвесного контейнера, в частности, фронтальная оптика на изделии находится за металлическим выступом. Эксперты предполагают, что на фото, возможно, модификация оптической локационной системы, разработка которой осуществлялась в рамках опытно-конструкторских работ «Атолл».

Су-57 с неизвестным контейнером под крылом. На последнем снимке - штатный модуль 101КС-Н. Фото: Вадим Савицкий, Александр Мартынов pic.twitter.com/TERJRTqRKJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

В любом случае, «речь идет об увеличении возможностей Су-57 как ударного самолета», пояснил Лавров. По мнению эксперта, версии, согласно которым данное оборудование может быть в дальнейшем применено на ударном БПЛА «Охотник» , не очень обоснованы.

«Беспилотник изначально имеет высокие разведывательные качества, и «заточен» на работу по земле. Поэтому у него уже есть достаточно серьезный набор разведывательных возможностей, гораздо больший, чем у истребителя, – отметил Лавров. – Кроме того, подвесной контейнер будет мешать малозаметности БПЛА. Подвесные контейнеры актуальны для истребителей».

В августе в интернете было опубликовано видео одиночного высшего пилотажа Су-57 во время подготовки к авиасалону МАКС-2019. Позже российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

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