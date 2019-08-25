Опубликовано видео демонстрации высшего пилотажа на Су-57

В подмосковном Жуковском оттачивают программы, которые покажут гостям авиасалона МАКС-2019. В Сети сняли видео одиночного высшего пилотажа истребителем пятого поколения Су-57.

В Сети появилось видео тренировочных полетов одного из Су-57, пилот которого демонстрирует все возможности российского истребителя, сообщает «Российская газета».

Самолет, в частности, исполняет управляемый плоский штопор, Кобру Пугачева, развороты и перевороты на месте. Указывается, что большинство этих фигур недоступны иностранным самолетам, их способны делать только Су-57, Су-30СМ и Су-35, которые оснащены двигателями с управляемым вектором тяги.

Ранее сообщалось, что на МАКС впервые покажут новейшие Су-57 и Ил-112.