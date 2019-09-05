Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл его некоторые характеристики.

«Данный самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается, это говорит о высочайших характеристиках в устойчивости и управляемости», – рассказал Богдан телеканалу «Звезда».

По его мнению, Су-57 во многом схож с Су-35, но на сверхзвуковых скоростях Су-57 не имеет равных.

«Он великолепно разгоняется и идет на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях. Динамика разгона у земли со сверхзвуковой скоростью тоже потрясает», – сообщил летчик.

Ранее в Сети опубликовали видео одиночного высшего пилотажа Су-57 во время подготовки к авиасалону МАКС-2019.