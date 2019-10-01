Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.

Снимки сделал Вадим Савицкий. Особое внимание новые фото Су-57 привлекли тем, что полет истребитель осуществляет с подвесным контейнером, предназначение которого пока не известно, пишет Военное обозрение.

Су-57 с неизвестным контейнером под крылом. На последнем снимке - штатный модуль 101КС-Н. Фото: Вадим Савицкий, Александр Мартынов pic.twitter.com/TERJRTqRKJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

Некоторые эксперты предполагают, что речь идет о подвесном контейнере целеуказания, однако контейнер отличается от штатного оптико-электронного комплекса 101КС-Н. Контейнер, как и 101КС-Н, крепится на подвеске под левым крылом Су-57 (под воздухозаборником). При этом можно увидеть отличия в расположении оптических элементов подвесного контейнера, в частности, фронтальная оптика на изделии находится за металлическим выступом.

Эксперты предполагают, что на фото, возможно, модификация оптической локационной системы, разработка которой осуществлялась в рамках опытно-конструкторских работ «Атолл».

Внешний модуль 101КС принадлежит к классу квантовых оптических локационных систем. Система в сравнении с аналогом для истребителей Су-30 и Су-35 имеет меньшую массу, оптика может в определенной степени менять положение с помощью электрического привода.

В августе в Сети опубликовали видео одиночного высшего пилотажа Су-57 во время подготовки к авиасалону МАКС-2019. Позже российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.