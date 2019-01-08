Американские СМИ признали поражение США в Афганистане

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8 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Как чеченские мафиози сомкнули ряды с международной бандой байкеров

Голливуд не брезгует использовать плохую репутацию чеченцев – в сериале «Барри» гангстеры из Чечни изображены карикатурноФото: HBO
2018 год для преступного мира Европы ознаменовался стилистическим новшеством. Полиция стран ЕС впервые запустила в публичную сферу термин «чеченские банды», очевидно, сочтя наконец Чечню неким отдельным от России государством. При этом западные криминалисты пришли к выводу, что «чеченская мафия» в Евросоюзе по своему влиянию быстро догоняет конкурентов – итальянцев, албанцев и турок. Подробности...
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Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок-пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении Подробности...
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Праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Американские СМИ признали поражение США в Афганистане

          8 января 2019, 09:53

          Текст: Ольга Никитина

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          Политика Вашингтона на афганском направлении зашла в тупик, вывод американских войск из Афганистана, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, является верным решением, пишет The National Interest.

          По мнению автора статьи, решение Трампа о выводе американских сил из Афганистана продиктовано стремлением положить конец этой «проигранной войне». NI предупреждает, что США не должны питать иллюзий относительно возможных результатов ухода своих войск из страны, передает РИА «Новости».

          В публикации говорится, что Вашингтону не удалось добиться прогресса в «умиротворении» Афганистана: талибы контролируют почти 60% территории – больше, чем когда-либо с 2002 года. Автор статьи, оценивая ситуацию с безопасностью в этой стране, напоминает о недавнем инциденте, когда в результате нападения едва не погиб командующий силами США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.

          NI подчеркивает, что «хваленая» новая стратегия Трампа в Афганистане привела к росту лишь одного показателя – числу сброшенных бомб. Даже сторонники этой войны признают, что США в лучшем случае «зашли в тупик», указывает автор статьи.

          Самые опасные районы Афганистана смогли лишь временно «усмирить» силами сотни тысяч американских солдат, однако после ухода большей их части талибы начали отвоевывать территории обратно, заключает The National Interest.

          В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. военных. Белый дом опроверг эту информацию, однако позднее в СМИ появились новые подробности плана Трампа по выводу американских сил из Афганистана.


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