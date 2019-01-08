Американские СМИ признали поражение США в Афганистане

Политика Вашингтона на афганском направлении зашла в тупик, вывод американских войск из Афганистана, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, является верным решением, пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, решение Трампа о выводе американских сил из Афганистана продиктовано стремлением положить конец этой «проигранной войне». NI предупреждает, что США не должны питать иллюзий относительно возможных результатов ухода своих войск из страны, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что Вашингтону не удалось добиться прогресса в «умиротворении» Афганистана: талибы контролируют почти 60% территории – больше, чем когда-либо с 2002 года. Автор статьи, оценивая ситуацию с безопасностью в этой стране, напоминает о недавнем инциденте, когда в результате нападения едва не погиб командующий силами США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.

NI подчеркивает, что «хваленая» новая стратегия Трампа в Афганистане привела к росту лишь одного показателя – числу сброшенных бомб. Даже сторонники этой войны признают, что США в лучшем случае «зашли в тупик», указывает автор статьи.

Самые опасные районы Афганистана смогли лишь временно «усмирить» силами сотни тысяч американских солдат, однако после ухода большей их части талибы начали отвоевывать территории обратно, заключает The National Interest.

В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. военных. Белый дом опроверг эту информацию, однако позднее в СМИ появились новые подробности плана Трампа по выводу американских сил из Афганистана.