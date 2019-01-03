Появились подробности возможного сокращения войск США в Афганистане

Источник в Пентагоне, знакомый с намерениями Белого дома, рассказал о том, как США планируют сократить военное присутствие в Афганистане.

По словам источника Military.com, из Афганистана в течение 8–12 месяцев хотят вывести 7 тыс. военных США, то есть половину американского контингента.

При этом в Афганистане останутся группы войск специального назначения, которые продолжат наносить удары по «Талибану» (запрещен в России), передает ТАСС.