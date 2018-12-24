В New York Times назвали Трампа главной угрозой для нацбезопасности США

Своими решениями президент США Дональд Трамп делает для подрыва американской национальной безопасности больше, чем любой иностранный противник, пишет бывший советник президента Барака Обама по национальной безопасности Сьюзен Райт в The New York Times.

По ее словам, процесс принятия решений по нацбезопасности в США нарушен сильнее, чем когда-либо с тех пор, как в 1947 году был принят американский закон о национальной безопасности. Ничто не иллюстрирует эту «опасную дисфункцию» более ярко, чем безрассудные односторонние решения президента Трампа объявить о внезапном выводе войск из Сирии и о выводе 7 тыс. военных из Афганистана, пишет она в The New York Times.

По ее словам, решения идут вразрез с мнениями главных советников президента, союзников и Конгресса, и становятся рождественскими подарками для «противников» из России, Ирана, «Хезболлы» и Талибана. Все это привело к отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

Она отметила, что после вывода войск из Сирии США фактически отказались от курдских партнеров, оставив их уязвимыми для наступления со стороны Турции. Также, по ее словам, США уходят от коалиции из более 70 стран, созданной для противодействия «Исламскому государству*», даже без «любезности консультаций», и оставляют без поддержки Израиль.

«Трамп нанес смертельный удар по эффективному формированию политики. Президенту наплевать на факты, разведку, военный анализ или национальные интересы. Он отказывается принимать всерьез взгляды своих советников, объявляет об импульсивных решениях и игнорирует последствия своих действий», – пишет Райт.

По ее словам, Трамп отказался от «роли ответственного главнокомандующего», и теперь «делает больше, чтобы подорвать американскую национальную безопасность, чем любой иностранный противник».

Накануне в Белом доме заявили, что решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно – хотя Пентагон воспринял это с неодобрением, Трампа поддержали американские граждане.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Вывод контингента займет от 60 до 100 дней.

Вскоре после этого стало известно об отставке с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Его место в должности исполняющего обязанности с 1 января займет Патрик Шанахан.