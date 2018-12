Кто довел до самоубийства ключевого адмирала ВМС США Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом 21 декабря 2018, 14:06

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Текст: Андрей Резчиков,

Михаил Мошкин

Сообщить об ошибке • Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Генерал Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пес (Mad Dog), пробыв менее двух лет на посту министра обороны США, заявил о намерении уйти в отставку. Об этом Мэттис накануне сообщил своему шефу, президенту Дональду Трампу. Сама же отставка ожидается в феврале. Американский лидер похвалил главу Пентагона. Трамп написал в Twitter, что Мэттис уходит на пенсию «с отличием». Президент США отметил, что глава оборонного ведомства помогал добиться согласия от союзников на оплату их доли военных обязательств. Это, напомним, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Однако на деле прощание президента с министром обороны было вовсе не таким благостным, что дружно отметили американские и мировые СМИ. Основание для этого, во-первых, дал сам Трамп – еще в октябре он фактически подтвердил давно ходившие слухи о трениях со своим министром обороны. Во-вторых, постарался и Мэттис. NBC опубликовал «утечку» – письмо главы Пентагона Трампу, в котором Мэттис заявил, что тот имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами самого президента США. Из прошения Мэттиса об отставке следует: он уходит именно из-за разногласий с Трампом. Да и дата была выбрана неспроста. Мэттис «хлопнул дверью» буквально на следующий день после того, как президент озвучил планы ускоренного вывода американских военных из Сирии после «победы над ИГИЛ*». Это решение вызвало резкую реакцию не только в военном руководстве, но в том числе и у союзников США в Европе. «На США больше нельзя положиться», вывод войск из Сирии стал «ужасным сигналом» и «ударом в лицо Израилю»; Трамп «открывает дорогу Ирану и России», сокрушалась немецкая Die Welt. Решение по Сирии стало лишь последней каплей. Американское издание The Military Times упоминает еще три причины серьезных разногласий президента и министра обороны. Во-первых, это поддержанный Трампом проект создания космических войск США. Мэттис изначально назвал выделение космического корпуса в отдельную структуру преждевременным. Во-вторых, это отправка войск на южную границу Соединенных Штатов для сдерживания «каравана мигрантов». И, наконец, это недавний призыв президента к Верховному суду ввести запрет на службу трансгендеров в армии (генерал Мэттис, как ни странно, занимает более либеральную позицию, чем штатский Трамп). «Также возникли большие проблемы по поводу развертывания систем ПРО и по ряду других мелких вопросов», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук России Владимир Козин. Также, по его мнению, «в случае разногласий Трамп может уволить любого министра обороны, который будет препятствовать главе государства применять ядерное оружие в превентивном ядерном ударе». Мэттис в своем прошении, которое больше похоже на открытое письмо Трампу, также подчеркнул, что США не смогут защитить свои интересы без крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам» (которых Трамп, как известно, напротив, хочет обременить расходами на НАТО). Ведь именно Мэттис успокаивал европейских партнеров, озабоченных словами Трампа о целесообразности присутствия США в НАТО. Глава Пентагона говорил, что участие Америки в НАТО непоколебимо, а Конгресс США финансирование военного присутствия в Европе не снизил «ни на цент». Наконец, в прощальном письме Трампу Мэттис раскритиковал Россию и Китай. По его мнению, Москва и Пекин «хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Все эти тезисы вряд ли можно считать мнением отдельно взятого, теперь уже отставного министра. Издание The Military Times, провожая Мэттиса с поста шефа Пентагона, не скупится на комплименты. По оценке издания, за недолгий срок во главе Пентагона Мэттис заработал хорошую репутацию в армии. Опрос этого издания, проведенный в сентябре, показал – почти 84% американских военнослужащих положительно оценили работу своего шефа, а среди офицеров армии США этот показатель оказался еще выше – почти 90%. Бывший генерал морской пехоты Мэттис обладает и высокой репутацией среди экспертов по оборонным вопросам, и пользуется уважением в Конгрессе – причем как среди республиканцев, так и у демократов, отмечает Military Times. С другой стороны, такое взаимопонимание с оппозиционными конгрессменами пошло явно не на пользу Мэттису. Недаром Трамп в одном из недавних интервью, как бы оговорившись, назвал шефа Пентагона «в каком-то смысле демократом». Мэттис – демократ действительно лишь «в каком-то смысле». Но он явно не человек команды Трампа. Генерал, скорее, выдвиженец времен Буша-младшего, его карьерный рост пришелся на кампании в Афганистане и Ираке; именно при Буше он получил должность главы Объединенного командования вооруженными силами США. Бешеный Пес резко критиковал политику Барака Обамы на Ближнем Востоке, чем во многом завоевал доверие Трампа. На эту тему Именно на период руководства Мэттиса Пентагоном пришлись: обострение корейского кризиса (министр обороны США грозил Пхеньяну адекватным ответом), взятие иракского Мосула (Пентагон обвиняли в том, что из-за авиаударов погибли гражданские лица), обвинение Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне с последующей реальной ракетной атакой американцев и поддержка операции Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене. Шеф Пентагона был последователен в своем отношении к России, ситуации с Крымом и украинскому кризису. И эту позицию нельзя назвать однозначно «ястребиной» в духе, например, покойного Джона Маккейна. Да, Мэттис утверждал, что «агрессия России» в Крыму и Донбассе «значительно более острая и серьезная», чем считают в Вашингтоне и Евросоюзе, а цель Владимира Путина – «раскол НАТО». Мэттис убежден, что не только на Украине, но и в Крыму «идет война». Но при всех словах в поддержку киевского режима глава Пентагона никогда не обещал, что Штаты будут поставлять Украине летальные вооружения. Еще один любопытный момент – Мэттис периодически говорил о необходимости сотрудничества с Китаем «где это представляется возможным» – и это на фоне торговой войны, развязанной Трампом. The Military Times отмечает: представители обеих партий неоднократно приветствовали «успокаивающую роль» Мэттиса в администрации Трампа и считали шефа Пентагона «голосом разума», который воздействует на порой импульсивного главнокомандующего. Добавим, что для человека по прозвищу Бешеный Пес это довольно неожиданная характеристика. «У меня сложилось впечатление, что Трамп специально спровоцировал Мэттиса на отставку именно решением по Сирии, чтобы самостоятельно убрать главного оппонента внутри администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев. Кто может прийти на смену «голосу разума»? В американской прессе полагают, что наиболее вероятные кандидаты – сенатор от Арканзаса Том Коттон и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, рассказал Межуев. Обоих объединяет то, что их ассоциируют с фигурой сенатора-республиканца Джона Маккейна, который умер в этом году и зарекомендовал себя одним из самых ярых критиков России. «Коттон – это любимая фигура неоконсерваторов. Молодой ветеран иракской войны, который воспринимается наследником Джона Маккейна. Линдси Грэм – это соратник Маккейна все годы работы в Сенате. Очень известный нам персонаж. Но Коттон – более реальный кандидат», – пояснил Межуев. В списке претендентов, по версии The Military Times, помимо сенатора Коттона, фигурирует отставной генерал Джек Кин, бывший замначальника штаба армии США. Кин считается стойким приверженцем Трампа. В списке претендентов, по версии The Military Times, помимо сенатора Коттона, фигурирует отставной генерал Джек Кин, бывший замначальника штаба армии США. Кин считается стойким приверженцем Трампа. Но отметим, он же резко раскритиковал решение уйти из Сирии. «Россия и наши противники будут смотреть на это не как на победу США, а как на слабость», – сказал отставной генерал в интервью Fox News. «С уходом Мэттиса линия Болтон – Помпео (советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео – прим. ВЗГЛЯД) при внутреннем разногласии между ними становится почти безальтернативной в команде национальной безопасности. Захочет ли Трамп уравновесить эту линию менее «ястребиной» фигурой? Или он однозначно сделал ставку на этих людей?» – задается вопросом Борис Межуев.

