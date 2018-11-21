Мэттис решил уйти с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит на пенсию в феврале, заявил президент США Дональд Трамп.

В Twitter Трамп заявил, что Мэттис, два года возглавлявший Пентагон, уходит на пенсию «с отличием».

Мэттис помогал добиться согласия от партнеров США на оплату их доли военных обязательств, отметил Трамп.

Нового главу Пентагона назовут в ближайшее время.

Из прошения об отставке следует, что нынешний шеф Пентагона уходит из-за разногласий с Трампом, передает ТАСС.

NBC опубликовал письмо Мэттиса Трампу, в котором Мэттис заявил, что тот имеет право на «министра обороны, у кого взгляды более схожи» со взглядами самого президента США, передает РИА «Новости».

Кроме того, нынешний глава Пентагона отметил, что США не смогут защитить свои интересы без крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам».

Он также раскритиковал Россию и Китай. По его мнению, «Китай и Россия хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Мэттис призвал «использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны».

Мэттис уже не состоит на военной службе, поэтому формулировка «уход на пенсию» может касаться только отставки с гражданской должности министра.

Reuters передает, что Мэттис объявил Трампу о своем уходе в отставку во время встречи в четверг.

Напомним, Мэттис и другие должностные лица в последние дни пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии.