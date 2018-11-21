Трампа пытались отговорить от вывода войск из Сирии из-за России

Министр обороны США Джеймс Мэттис и другие должностные лица в последние дни пытались отговорить президента Дональда Трампа от вывода войск из Сирии в сжатые сроки, так как это якобы приведет к расширению влияния России и Ирана в Сирии, сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание пишет, что Трамп стремился выполнить предвыборное обещание по выводу войск из Сирии с самого начала. В апреле он согласился дать Пентагону больше времени на завершение операции против «Исламского государства*» в Сирии. Источники издания заявили, что Трамп искал повод, чтобы настоять на своем решении. Таким поводом стало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении начать операцию на восточном берегу Евфрата против курдов, передает ТАСС.

В публикации говорится, что на консультациях с Мэттисом и другими должностными лицами Трамп выразил тревогу, что эта операция Турции может поставить под угрозу жизни американских военных. Ему возразили, что вывод в таких обстоятельствах будет воспринят как предательство курдских формирований и подорвет доверие к Вашингтону со стороны формирований в Афганистане, Йемене, Сомали.

Мэттис в последние дни вместе с единомышленниками предпринимал активные усилия, чтобы отговорить Трампа. Глава Пентагона мотивировал это тем, что из-за этого Сирия может быть отдана под внешнее влияние России и Ирана.

Трампа, утверждают источники, пытались уговорить хотя бы не спешить с выводом, делать это поэтапно. Но глава государства «предпочел вывести все войска как можно скорее», пишет NYT.

В среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Вывод войск должен быть осуществлен в срок от 60 до 100 дней, дипломаты из Сирии будут эвакуированы в течение 24 часов.