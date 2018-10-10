Трамп объявил об отставке очередной ключевой фигуры из своего окружения

Глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет в отставку, сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, «Келли уйдет в конце года». В ближайшие дни будет назван человек, который заменит Келли. Трамп уточнил, что назначение может быть временным.

Президент США заявил, что «очень ценит службу» Келли, передает ТАСС.

Источники Reuters сообщают, что Трамп предлагает главе аппарата вице-президента Нику Айерсу занять на два года пост главы аппарата Белого дома, передает РИА «Новости».

Напомним, слухи об отставке Келли ходили уже давно.

Команду Трампа регулярно сотрясают значимые отставки. В отставку ушли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пришедший на замену Спайсеру Энтони Скарамуччи, советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, о своей отставке уже объявила постпред США при ООН Никки Хейли.

После очередной отставки конфликт Трампа с бывшими соратниками нередко принимает публичный характер.