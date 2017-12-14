Глава аппарата Белого дома открестился от оскорблений в адрес Трампа

СМИ сообщают, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли не раз называл президента США Дональда Трампа идиотом, сам Келли это отрицает.

Как заявили источники NBC, «Келли перед помощниками Трампа в администрации изображает из себя последний бастион, который не дает произойти катастрофе». По версии телеканала, Келли утверждает, что «обуздывает беспорядочные импульсы» Трампа, которого «в подтверждение своей точки зрения» не раз называл «идиотом», передает ТАСС.

NBC сообщает, что поведение Келли негативно влияет на дисциплину в Белом доме. Телеканал утверждает, что президент США и глава аппарата Белого дома устали друг от друга. Некоторые источники говорят о скорой отставке Келли. Высказывается предположение, что он покинет свой пост в июле.

Сам Келли заявил, что проводит с Трампом «больше времени, чем кто-либо еще». По его словам, у них с президентом США «невероятно откровенные и крепкие отношения», Трамп «знает позицию» Келли по разным вопросам, передает РИА «Новости».

Как утверждает Келли, и он сам, и Трамп знают, что заявления NBC не соответствуют действительности, причем шеф аппарата Белого дома использовал бранную лексику, комментируя материал телеканала.

«Я предан президенту, его повестке дня и нашей стране», – заявил Келли.

По его словам, предпринята очередная «жалкая попытка очернить» Трампа, «отвлечь внимание от многих успехов нынешней администрации».

При этом Келли не стал напрямую говорить, что не называл Трампа «идиотом».

Напомним, слухи о скорой отставке Келли ходят уже давно. В апреле СМИ сообщили, что Келли устроил в Овальном кабинете Белого дома скандал, пригрозив Дональду Трампу подать в отставку.