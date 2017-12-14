Глава аппарата Белого дома поругался с Трампом

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли устроил в Овальном кабинете Белого дома скандал, пригрозив Дональду Трампу подать в отставку, сообщили источники в вашингтонской администрации.

По словам источников, скандал произошел 28 марта, в тот день Келли, сильно разозлившись, якобы накричал на президента Соединенных Штатов и даже собрал часть своих личных вещей, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Axios.

Комментируя эту информацию, некий представитель американской администрации рассказал изданию, что отставной генерал часто жалуется на свое место работы и жалеет, что согласился занять должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Тем временем The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Келли потерял «авторитет, влияние» и поддержку своих сотрудников и помощников, к тому же разозлил Меланью Трамп, отправив в отставку личного помощника президента США Джона Макэнти.

Источники утверждают, с Келли практически не консультировались относительно недавних решений о назначении и увольнении ключевых сотрудников американской администрации.

В то же время CNN утверждает, что несколько советников рекомендовали Трампу, который недоволен управленческой структурой в Белом доме, упразднить должности руководителя аппарата американской администрации и директора по коммуникациям. Некие близкие к американскому лидеру источники, отмечают, что Трамп, как бывший бизнесмен, привык к более свободному стилю руководства.

Напомним, в середине марта Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. При этом врио госсекретаря США стал Джон Салливан.

Кроме того, президент США объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.

Также сообщалось о планах Трампа продолжить перестановки в Белом доме.