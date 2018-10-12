Трамп назвал Тиллерсона ленивым дураком

Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон раскритиковал президента США Дональда Трампа, Трамп в ответ оскорбил экс-главу Госдепа.

Тиллерсон обвинил Трампа в отсутствии дисциплины и волюнтаризме. По словам Тиллерсона, президент США доверяет только своим инстинктам, терпеть не может детали, не любит читать – не читает даже доклады ведомств, подготовленные специально для него, передает РИА «Новости».

«Когда президент говорил «вот, что я хочу сделать, и вот каким образом», мне приходилось отвечать ему: «Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но вы не можете сделать это таким образом. Это нарушает закон, это нарушает соглашения», – приводит слова Тиллерсона ТАСС.

Свою отставку бывший госсекретарь объяснил отсутствием «общей системы ценностей» с Трампом.

Трамп на это заявил, что «Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями».

«Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее», – сказал Трамп, добавив, что экс-глава Госдепа был еще и «чертовски ленив».

Трамп похвалил нового главу ведомства Майка Помпео, отметив, что теперь в Госдепе «совсем другой настрой».

Напомним, это не первый раз, когда Трамп враждует с бывшими соратниками. Так, экс-стратега Белого дома Стивена Бэннона он назвал выжившим из ума. А бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн вовсе ушел из Республиканской партии к демократам. Ссоры Трампа с Бэнноном и Коэном произошли после их заявлений о работе нынешнего президента США.