Трамп призвал Верховный суд США ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение нижестоящих судов, подтвердивших права некоторых трансгендеров служить в американской армии, свидетельствуют судебные документы.

По информации Associated Press, администрация Трампа попросила Верховный суд рассмотреть по меньшей мере три дела по этому вопросу, передает ТАСС.

При этом, по сведениям Reuters, ранее нижестоящие судебные инстанции заблокировали соответствующее прошение.

Напомним, в августе прошлого года Трамп восстановил отмененный Бараком Обамой запрет на службу трансгендеров в американской армии. В ответ Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал иск против Белого дома, потребовав отменить решение. Более того, в октябре стало известно, что в Белом доме начались обсуждения введения запрета на юридическое признание смены пола.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, в чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США.