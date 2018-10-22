Белый дом задумался о запрете юридической смены пола

Администрация президента США Дональда Трампа изучает инициативу, согласно которой юридически будет признаваться только пол человека, приобретенный при рождении, свидетельствует служебная записка.

Изучением данного вопроса занимается министерство здравоохранения и социальных служб США. В рамках федерального закона, который запрещает половую дискриминацию, предлагается дать «ясное и единое» юридическое определение пола, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Предлагается выделять только мужской и женский пол без возможности его юридической смены. Спорные вопросы будут решаться при помощи генетического тестирования.

NYT заявляет, что в результате 1,4 млн граждан США, которые сменили пол, лишатся признания на федеральном уровне.

В марте Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендеры не могут служить в американской армии.