В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки.

Несколько лет назад в США практически разделались с концепцией «пола». Понятие было признано устаревшим и выброшено на свалку истории. Биологически детерминированный «пол» сменила концепция «гендера» – социального конструкта, который можно принимать, отвергать, пересочинять и по желанию менять, словно модный аксессуар.

С подачи президента Обамы люди, поменявшие свой гендер, попали в правовое поле. Бывшие мужчины и бывшие женщины получили возможность служить в армии США, а также вступать в браки (в том числе однополые) и усыновлять детей.

Многие штаты сопротивлялись этим законодательным новеллам. Особенно бурную дискуссию вызвала инициатива Обамы по установке трансгендерных туалетов в образовательных учреждениях, в том числе и в школах. Несколько месяцев 2016 года вся страна обсуждала свободный доступ малолетних потенциальных трансгендеров в особые уборные. И все-таки проект президента победил. Гендерно нейтральные кабинки одобрила генпрокурор Лоретта Линн. Государственные школы начали устраивать их у себя – под угрозой отмены бюджетного финансирования.

Однако не прошло и двух лет, как новый президент Трамп поставил крест на всех этих судьбоносных инициативах. В феврале 2017 года были отменены туалеты для трансгендеров. В августе – право трансгендеров служить в армии. Активно обсуждается идея изъять слово «гендер» из всех документов ООН, в которые модное словечко внесла предыдущая американская администрация. Вместо гендерно-правильных существ в документах вновь появятся «женщины и дети».

Ну а на днях администрация президента замахнулась на святое. Газета New York Times – главный рупор антитрамповской оппозиции – разоблачила намерения Белого дома вернуться к старой юридической концепции человеческого пола. Это означает, что половая принадлежность американцев будет устанавливаться при рождении – на основании первичных половых признаков. Соответственно, американская Фемида будет признавать только два пола – мужской и женский. И никаких гендеров.

Трансгендеры США и всего мира выразили в связи с этим чувство глубокой озабоченности. Их поддержала вся левая тусовка – от Голливуда до демократических журналистов. Не остались в стороне и глобальные корпорации. Решительный протест против ущемления прав трансгендеров выразили 50 крупнейших IT-фирм. В первых рядах – Apple, Google, Facebook, Microsoft, Uber, IBM и Airbnb. «То, что вредит трансгендерным людям, вредит нашим компаниям», – говорится в их совместном заявлении.

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В экономическом смысле это заявление кажется полным абсурдом. Несмотря на то, что трансгендеры вошли в моду, быстро осваиваются в шоу-бизнесе и постоянно светятся в новостях и заголовках, даже в США их число совсем невелико. Количество взрослых людей, «идентифицирующих себя как трансгендеры», остается предметом жесточайших споров между американскими консерваторами и леваками. Однако в любом случае оно колеблется от 0,29% до 0,65% взрослого населения США. Это от нескольких сот тысяч до 1,3 миллиона человек из более чем трехсот миллионов.

Трансгендеры – одно из самых обездоленных меньшинств Америки. Среди них в разы больше психически больных, бездомных, страдающих от СПИДа людей, чем в среднем по стране. Трансгендеры в четыре раза чаще живут в условиях «крайней бедности». 41% из них хотя бы раз в жизни пытались покончить с собой. Подавляющее большинство из них остаются виртуальными трансгендерами – на реальную операцию по смене пола и курсы гормональной терапии у них просто нет и никогда не будет денег.

То есть с точки зрения потребления смартфонов Apple и арендных услуг Airbnb трансгендеры – это самое бесперспективное меньшинство. Однако никто не удивляется тому факту, что богатейшие бизнесмены мира сражаются за права этих несчастных больных людей, не делая при этом ничего, чтобы их просто подкормить или подлечить. «Права трансгендеров» давно стали просто одним из опознавательных знаков левацкой антитрамповской повестки.

Сегодня самые состоятельные звезды Голливуда наряжают своих сыновей в платьица и стригут дочерей «под мальчика», чтобы сымитировать модный левый «лук». Студентки самых дорогих университетов выходят на митинги с креативными плакатами типа «Гендер – это старый свитер, доставшийся от кузины. Мне его навязали, но он мне не подходит». Вот эту богатую буржуазную публику и окормляют IT-корпорации, намертво увязавшие левацкую риторику с верностью своим брендам.

Левые слоганы кое-как прикрывают жестокую бизнес-схватку под ковром. Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, пытается вернуть IT-корпорации в Штаты и заставить их платить налоги. Бизнесмены, наслаждающиеся практически офшорной вольницей в Ирландии (именно там зарегистрированы штаб-квартиры крупнейших пяти IT-компаний), пытаются свалить Трампа, мобилизуя протестную активность на борьбу за права трансгендеров.

Зимой IT-корпорациям был продемонстрирован пряник: Трамп добился снижения корпоративного налога, чтобы заманить интернет-гиганты на родину. Сейчас президент пытается показать корпорациям и кнут. Против бизнеса Amazon и лично Джефа Безоса должен сработать приказ о создании оперативной группы, которая проверит финансы и операции Почтовой службы США. По итогам проверки, которая завершится осенью, Почтовой службе может быть рекомендовано прекратить сотрудничество с частными компаниями. Разрыв отношений с почтой США нанесет огромный удар по империи Безоса.

Тем временем акции Amazon падают после каждого враждебного твита Трампа. А еще президент планирует заставить Пентагон отказаться от идеи разместить свою информацию на «облаках» Amazon. Это лишит компанию многомиллиардного госконтракта.

С 38 миллиардами долларов вынужден будет расстаться в этом году другой IT-гигант. Именно столько налогов в бюджет США заплатит со своей зарубежной выручки корпорация Apple. Помимо этого, руководство пообещало построить новый кампус в Силиконовой Долине и создать в США 20 тысяч рабочих мест. Раньше компания категорически отказывалась платить налоги со своих заграничных доходов.

Попытки Трампа ограничить миграцию в США мешают развиваться бизнесу таких IT-корпораций, как Airbnb и Uber. Первая берет процент от сделок по аренде жилья. Вторая – от поездок на такси. Им нужен постоянный приток мигрантов и в качестве клиентов, и в качестве дешевой рабочей силы.

Вот такая многомиллиардная бизнес-повестка скрывается за живописными митингами и страстными воззваниями в пользу людей, не определившихся со своей половой принадлежностью. Проблемы этого меньшинства – лишь операция по прикрытию экспансии глобального капитала. Но ведь невозможно же открыто сказать потребителям – голосуйте против Трампа, мы на этом заработаем много денег. Куда эффектнее предложить гражданам побороться за права угнетенных меньшинств.

У инициативы Белого дома отменить гендер и вернуть американцев к традиционной половой ориентации тоже есть экономическая составляющая.

Десятилетиями потребителей приучали, что, покупая продукцию Apple, Microsoft, Google, Tesla, они приобщаются к самым прогрессивным на планете взглядам. Ты не просто выкладываешь полторы тысячи доларов за айфон. В комплекте идут экологическая ответственность, поддержка сексуальных меньшинств и тех же трансгендеров, борьба с глобальным потеплением, феминизм и что там еще полагается по списку.

Если теперь американское государство перестанет подспудно поддерживать все эти прогрессивные ценности, то пострадают и «прогрессивные» бренды. Потребитель может резко охладеть к айфону и купить другой гаджет. Он будет без ценностей, зато и обойдется на порядок дешевле.