Google, Apple и Facebook вступились за трансгендеров

Открытое письмо против предложенной Белым домом более узкой юридической трактовки понятия половой принадлежности подписали свыше 50 крупных американских компаний, в том числе Google, Apple и Facebook.

«Мы выступаем против любых административных и законодательных мер, направленных на аннулирование защищающих [права] трансгендеров механизмов путем нового толкования существующих законов и предписаний», – передает текст открытого письма ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Компании выступили против нарушения прав тех, «кто определяет себя как трансгендер, представитель небинарного гендера или интерсексуал».

«Трансгендеры являются любимыми нами членами семей и друзьями, ценными участниками наших команд», – сказано в обращении.

Под письмом также подписались представители сервиса аренды жилья Airbnb, интернет-компании Amazon, корпорации IBM, компаний Microsoft и Uber.

Напомним, ранее New York Times сообщала о возможном запрете юридической смены пола в США. В Минздраве США предлагали считать пол «либо мужским, либо женским и неизменным», а возможные споры решать путем генетического анализа.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что занят изучением концепций по защите прав трансгендеров.