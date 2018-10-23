Трамп пообещал «не сдавать» трансгендеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что занят изучением концепций по защите прав трансгендеров, заявление было сделано после новости о возможном запрете смены пола в стране.

«В настоящее время у нас есть несколько разных концепций. Много разных вещей происходит касательно защиты прав трансгендеров. Мы смотрим на это очень серьезно», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Также в ответе на реплику журналиста о том, что, по мнению американских трансгендеров, Трамп «сдал их», глава государства сказал, что намерен защитить всю страну.

Напомним, ранее New York Times сообщила о возможном запрете юридической смены пола в США. По данным газеты, этот вопрос изучает министерство здравоохранения и социальных служб страны.

В марте 2018 года Трамп подписал запрет на службу трансгендеров в армии.