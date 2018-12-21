Трампа обвинили в предательстве Израиля и курдов

США не заслуживают доверия, заявила немецкая пресса, комментируя решение Белого дома вывести американские силы из Сирии.

Обозреватель Die Welt Алан Позенер заявил, что «на США больше нельзя положиться», а вывод их сил из Сирии стал «ужасным сигналом». По мнению Позенера, глава американского государства Дональд Трамп «по настроению открывает дорогу Ирану и России», передает ТАСС.

Как пишет Die Welt, ошибались конспирологи, которые считали, что Трамп «находится в руках израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху». После решения Трампа вывести войска стало ясно, что «Нетаньяху вообще не имеет на него влияния».

«Вывод американских войск – это удар в лицо Израилю», – заявил Позенер, добавив, что Трамп «открывает дорогу иранским войскам и вооружениям на Запад».

«Кто еще будет полагаться на США, если многолетний союзник, такой как курды, не сегодня-завтра будет принесен в жертву. Какой мир могут гарантировать США?» – говорится в статье.