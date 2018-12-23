Трамп назвал имя нового главы Пентагона

С нового года главой Пентагона в должности исполняющего обязанности будет замминистра обороны Патрик Шанахан, заявили президент США Дональд Трамп.

«Рад сообщить, что наш талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан примет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года», – написал он в своем Twitter.

По его словам, у Шанахана «длинный список достижений».

В пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе на пенсию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об уходе министра обороны США.