Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии

Взгляд
23 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд долларовФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
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          Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии

          23 декабря 2018, 22:38

          Текст: Ольга Никитина

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          Решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно; Пентагон воспринял это с неодобрением, зато его поддерживают американские граждане, заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни в эфире телеканала Fox News.

          «Это (решение о выводе войск из Сирии – прим. ВЗГЛЯД) стало известно благодаря утечке из минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, однако, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент [США Дональд Трамп] работал над этим вопросом два года», – приводит его слова ТАСС.

          Малвэни подчеркнул, что такое решение нельзя считать скоропалительным, оно ни для кого не стало сюрпризом, потому что Трамп выполняет свое обещание.

          «Мы признаем, что это не было популярно в минобороны, но это очень популярно среди обычных американцев», – заявил врио главы аппарата сотрудников Белого дома.

          При этом Малвэни признал, что простые американцы не имеют понятия о том, какими последствиями грозит уход американцев из Сирии для так называемой сирийской оппозиции и курдов. «Они избрали президента, который такое представление имеет», – подчеркнул представитель Белого дома.

          19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Вывод контингента займет от 60 до 100 дней.


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