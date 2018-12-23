Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии

Решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно; Пентагон воспринял это с неодобрением, зато его поддерживают американские граждане, заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни в эфире телеканала Fox News.

«Это (решение о выводе войск из Сирии – прим. ВЗГЛЯД) стало известно благодаря утечке из минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, однако, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент [США Дональд Трамп] работал над этим вопросом два года», – приводит его слова ТАСС.

Малвэни подчеркнул, что такое решение нельзя считать скоропалительным, оно ни для кого не стало сюрпризом, потому что Трамп выполняет свое обещание.

«Мы признаем, что это не было популярно в минобороны, но это очень популярно среди обычных американцев», – заявил врио главы аппарата сотрудников Белого дома.

При этом Малвэни признал, что простые американцы не имеют понятия о том, какими последствиями грозит уход американцев из Сирии для так называемой сирийской оппозиции и курдов. «Они избрали президента, который такое представление имеет», – подчеркнул представитель Белого дома.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Вывод контингента займет от 60 до 100 дней.