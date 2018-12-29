Белый дом опроверг информацию о выводе войск США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки.

По словам Марки, Трамп не принимал решение о сокращении американского военного присутствия в Афганистане и не поручал Пентагону начинать вывод военнослужащих США из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на экс-советника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райт сообщила, что Трамп якобы приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных, что составляет примерно о половину от 14-тысячного американского воинского контингента в республике.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала слова Трампа об отказе США от роли мирового жандарма и рассказывала о значении изменений в американской внешней политике для интересов России.