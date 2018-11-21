Политика Трампа полностью отвечает национальным интересам России

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...

Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Большая пресс-конференция Путина

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      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Политика Трампа полностью отвечает национальным интересам России

          Дональд Трамп упорно гнет свою линию   21 декабря 2018, 18:40
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Вывод войск из Сирии, слухи о предстоящем сокращении вдвое контингента в Афганистане, отставка министра обороны, выделение средств на строительство стены с Мексикой – события последних дней свидетельствуют о наступлении нового этапа президентства Трампа. Противники и недалекие наблюдатели продолжают изображать Трампа некомпетентным идиотом, а он гнет свою линию. И одерживает одну победу за другой.

          Дональд Трамп, которого уже почти два года пытается заблокировать американский истеблишмент, вместо того, чтобы, как мечталось его противникам, готовиться к новой фазе противостояния с Конгрессом, в котором с января нижняя палата переходит под контроль демократов, перешел в наступление. Не на Конгресс даже, хотя и тут достигнута важная победа: палата представителей, два года отказывавшаяся выделять деньги на строительство стены с Мексикой, одобрила направление на эти цели почти шести миллиардов долларов. Теперь эту сумму должен утвердить сенат – и Трамп уже пригрозил произвести «остановку правительства», если это не будет сделано.

          Получение средств на мексиканскую стену станет принципиально важной победой Трампа – он объявлял о намерении ее построить, когда был кандидатом в президенты. Трамп готовится к переизбранию в 2020 году – и ему важно показать, что он выполняет свои предвыборные обещания. Причем выполняет почти все, чем не мог похвастаться практически ни один президент в новейшей американской истории.

          Ведь в среду Трамп выполнил еще одно свое обещание – и этот его шаг вызвал взрыв негодования у американской элиты.

          Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. И, хотя их нахождение там давно уже не имело никакого смысла, именно оно стало поводом для отставки министра обороны Джеймса Мэттиса и сетований истеблишмента на то, что теперь Трамп остался без присмотра «разумных людей». Хотя на самом деле как в выводе войск из Сирии, так и в намерении вдвое сократить американский контингент в Афганистане (информация о выводе примерно половины из 14-тысячного контингента появилась в четверг), самое страшное для врагов Трампа как раз то, что он выполняет свои обещания: меняет внешнеполитическую стратегию США.

          Трамп – противник внешних интервенций и игры в «мирового жандарма», и это было одним из главных его предвыборных лозунгов.

          Выполняя свои обещания и возвращая американских солдат домой, он увеличивает свои и так неплохие шансы переизбраться в 2020 году. А значит, глобалистски настроенному большинству американского истеблишмента, да и всей атлантической наднациональной элите придется иметь с ним дело до 2024 года. Одно дело – перетерпеть полузаблокированного Трампа еще пару лет, и совсем другое – понимать, что у него впереди еще шесть лет президентства. За это время принимаемые им меры по изменению курса американской империи в мире могут стать необратимыми.

          Что делает Трамп? Он мыслит стратегически – глобализация по-англосаксонски провалилась. С одной стороны, у США нет сил для того, чтобы даже в ближнесрочной перспективе «руководить миром» – пасти страны и народы в выгодном им направлении, давить где военными, где политическими, где экономическими методами. Причем делать все это для строительства «вавилонской башни» – мирового порядка, в котором США и Запад в целом будут лишь фундаментом новой мировой наднациональной империи, некоего единого всемирного государства, управляемого наднациональной же финансово-политической элитой.

          С другой стороны, рост альтернативных Америке исторических центров силы, таких как Китай и Россия, Индия и исламский мир, приводит к тому, что против США выстраивается коалиция недовольных их амбициями, которая с каждым годом будет все жестче вытеснять Вашингтон с позиции мирового гегемона (точнее, полугегемона – потому что до полноценного доминирования Штаты так и не добрались). Поэтому лучше начать перегруппировку сил заранее, пока обломки «мира по-американски» не похоронили под собой сами США – именно из этого исходит Трамп и те американские элиты, которые его поддерживают.

          Их можно назвать американскими националистами, антиглобалистами, консерваторами, антиинтервенционистами, неоизоляционистами или традиционалистами. Термины не точны и по большому счету не имеют значения. Самое главное, что Трамп любит США – они представляют для него самостоятельную, самодостаточную ценность. И он действительно хочет «сделать Америку снова великой» – то есть укрепить экономику, общество, государственность США. Чтобы они могли не только выстоять в эпоху бури и натиска (причем не только внешней, но и внутренней – противоречия в США лишь нарастают), но и сохранить за собой место первой страны в мире. Не мирового рулевого, жандарма, учителя и тем более не марионетки в деле строительства «глобального муравейника» – а сильнейшей мировой державы, жестко отстаивающей свои интересы, обеспечивающей своим гражданам высокий уровень жизни и сохраняющей определенные нравственные устои и общественный уклад.

          Именно за это и ненавидят Трампа как те, кто не понимает его стратегию и считает, что он просто угробит «Америку, руководящую миром», так и те, кто прекрасно понимает, что и зачем делает президент США – и не желает допустить ухода Америки в самостоятельное плавание, превращения ее в «обычное государство», пусть и с имперскими замашками. Вторые – это и есть та самая глобалистски настроенная англосаксонская элита, ведущая двухлетнюю уже войну с Трампом. И точно так же, как и Трампа, демонизирующая и Владимира Путина. Потому что Россия так же мешает ее планам, как и непонятно откуда взявшийся американский президент. Отсюда и примитивные попытки изобразить Трампа ставленником Путина, найти несуществующий российский след в его победе.

          Все, что пока ей удалось, – это заблокировать возможность нормальных контактов Путина и Трампа. Это, конечно, немало – потому что нет ничего страшней для глобалистов, чем сама вероятность сближения и координации действий двух их главных врагов. Врага внутреннего – Трампа, и врага внешнего – Путина. Ведь цели двух президентов совпадают в главном, оба хотят сделать свои страны как можно более сильными и как можно более суверенными, самостоятельными, независимыми. Представления о новым мировом порядке у Путина и Трампа имеют между собой гораздо больше общего, чем кажется. И главное, что их объединяет, это то, что управлять миром должны национальные государства, а не наднациональные структуры.

          Разногласия и противоречия между Россией и США будут существовать и при этом новом мировом порядке: сохранится и соперничество в важных для обеих стран регионах (в первую очередь в Европе), будет и пристальное внимание к военному потенциалу друг друга, и даже гонка вооружений время от времени. Но будет и понимание сфер жизненных интересов друг друга, и жесткое согласование компромиссов по тем или иным региональным и общемировым проблемам, и выгодное сотрудничество по тем или иным экономическим проектам.

          Конечно, на пути к такому миропорядку еще много чего предстоит сделать – но Дональд Трамп всеми силами продвигает Америку в эту сторону. Он может проиграть (хотя это будет катастрофой для США), его могут убить – но пока он делает то, что делает, это полностью отвечает национальным интересам России.


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