Трамп приказал окончить авиаудары по Сирии

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов США по «Исламскому государству*» в Сирии, сообщили СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В среду Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу Трампа. Это займет от 60 до 100 дней. Трамп также объявил о победе над ИГ*.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Трампа и ситуацию с выводом войск.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему американцы уходят из Сирии.