Путин прокомментировал заявление Трампа о победе над ИГ

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о том, что американские военные одержали победу над «Исламским государством*» в Сирии и теперь уходят из страны.

«Что касается победы над ИГ*, в целом я согласен с президентом США, мы добились существенных изменений в этой территории и нанесли серьезные удары по ИГ в Сирии», – заявил Путин, добавив, что все равно «существует опасность перетекания этих группировок на другие территории».

В то же время он отметил, что Россия пока не видит признаков выводы американских войск из Сирии, но допускает, что это возможно, сообщает «Россия 1».

«Что касается вывода американских войск – я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане 17 лет и почти каждый год говорят, что выводят свои войска. Мы пока не видим признаков вывода американских войск, но допускаем, что это возможно. Тем более, мы двигаемся по пути политического урегулирования», – заявил Путин, комментируя сообщения о выводе войск США из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.

Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней. До этого Трамп объявил о победе над ИГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, кто заставил американцев уйти из Сирии.