Путин заявил о дне в отношениях с США

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал об отношениях с США и о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом; он также отметил, что в самом англо-саксонском мире происходят глубинные изменения.

Он выразил надежду, что отношения России и США будут поправляться. «Мы достигнем дна в отношениях и поймем, что нужно подниматься», – сказал Путин.

Он отметил, что не знает, состоится ли встреча с Трампом.

«Есть вопросы, которые мы можем обсуждать. Есть обсуждения на экспертном уровне. Много о чем нужно поговорить – о Сирии, КНДР, Афганистане, о наших отношениях», – заметил Путин, добавив, что в то же время у России с США очень маленький торговый оборот.

Он также спрогнозировал что на Трампа будут новые атаки из Конгресса.

«Что меня беспокоит. В англо-саксонском мире происходят внутренние глубинные процессы. Трамп победил, но его победу не хотят признавать, это неуважение к избирателям. Брексит прошел, никто не хочет его исполнять. Не признают результатов выборов. Демократические выборы нивелируются. Это серьезный процесс. Эксперты западные на эту тему уже рассуждают. Будем иметь в виду. Но мы готовы выстраивать двусторонние отношения», – подчеркнул Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.